Fatty Liver: లివర్ క్లీన్ కావాలా? ప్రతిరోజూ ఈ ఒక్క కాయ తింటే ఫ్యాటీ లివర్ మటాష్..!

Fatty Liver: ఆధునిక జీవనశైలి, నూనె పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం మరియు ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల నేడు లక్షలాది మంది 'ఫ్యాటీ లివర్' సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. కాలేయం మన శరీరంలో సుమారు 500 రకాల విధులను నిర్వర్తించే కీలక అవయవం. అటువంటి కాలేయం చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల ప్రాణాపాయ స్థితి కూడా తలెత్తవచ్చు. అయితే, మనకు అందుబాటులో ఉండే ఉసిరికాయ (Amla) ఈ సమస్యకు శక్తివంతమైన పరిష్కారమని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఉసిరికాయతో కలిగే ప్రయోజనాలు:

ఉసిరికాయలో విటమిన్ సి మరియు శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

కొవ్వును కరిగిస్తుంది: కాలేయంలో అదనంగా పేరుకుపోయిన కొవ్వును (Fat) బయటకు పంపడంలో ఉసిరి ఎంతో ఎఫెక్టివ్‌గా పనిచేస్తుంది.

విష పదార్థాల తొలగింపు: శరీరంలోని టాక్సిన్స్‌ను (విష పదార్థాలను) బయటకు పంపి, కాలేయాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది.

రక్త శుద్ధి: ఉసిరికాయ క్రమంగా తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలోని మలినాలు తొలగిపోయి రక్తం శుద్ధి అవుతుంది.

ఎలా తీసుకోవాలి?

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ ఒక పచ్చి ఉసిరికాయను తినడం లేదా ఉసిరి రసాన్ని తీసుకోవడం వల్ల కాలేయ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఇది కేవలం కొవ్వును తగ్గించడమే కాకుండా, శరీర రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది.

సరైన వ్యాయామంతో పాటు, ఉసిరికాయను మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే ఫ్యాటీ లివర్ ముప్పు నుంచి సులభంగా తప్పించుకోవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని hmtv News ధృవీకరించలేదు)

