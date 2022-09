Smartphone Effect: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ గురించి ఈ నిజాలు తెలుసా.. చాలా నష్టపోతున్నారు..!

X Smartphone Effect: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ గురించి ఈ నిజాలు తెలుసా.. చాలా నష్టపోతున్నారు..! Highlights Smartphone Effect: సెల్ ఫోన్లు దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటున్నాయి.

Smartphone Effect: సెల్ ఫోన్లు దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటున్నాయి. మనం చేసే చాలా పనులను తగ్గించినప్పటికీ మరెన్నో నష్టాలను కూడా కలిగిస్తున్నాయి. సెల్‌ఫోన్‌లు విద్యుదయస్కాంత వికిరణాన్ని (రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎనర్జీ అని పిలుస్తారు), ప్రకాశవంతమైన స్క్రీన్ లైట్‌ను విడుదల చేస్తాయి. ఈ రెండు కూడా మానవులకు చాలా డేంజర్. ఎక్కువ సమయం సెల్‌ఫోన్‌తో గడపటం వల్ల మానసిక ప్రవర్తనలో మార్పులు వస్తాయి. సెల్‌ఫోన్‌ల వాడకం కాలక్రమేణా విపరీతంగా పెరిగింది. ఎక్కడికి పడితే అక్కడికి తీసుకువెళుతున్నాం. సెల్ ఫోన్‌ల నుంచి వెలువడే ప్రకాశవంతమైన కాంతికి గురికావడం వల్ల మెలటోనిన్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని తేలింది. ఇది మీ సహజ నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది. మెలటోనిన్ ఒక హార్మోన్, ఇది మెదడుకు సూచనలు ఇవ్వడానికి పీనియల్ గ్రంథి స్రవిస్తుంది. అయితే ఎక్కువ సమయం సెల్‌తో గడపడం వల్ల నిద్ర వ్యవధి, నాణ్యత తగ్గుతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇది పగటి అలసటను కూడా పెంచుతుంది.

నిద్రకు 30 నిమిషాల ముందు సెల్‌ఫోన్ వాడకాన్ని నివారించడం మంచిది. నిద్ర వ్యవధి, నాణ్యత పెరుగుతుంది. ఇది జ్ఞాపకశక్తిని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. జపనీస్ కౌమారదశపై చేసిన ఎన్‌సిబిఐ అధ్యయనం ప్రకారం.. మొబైల్ ఫోన్ వాడకం సుదీర్ఘకాలం నిద్రలేమితో ముడిపడి ఉందని, ముఖ్యంగా ప్రతిరోజూ 5 గంటలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం మొబైల్ ఫోన్‌లను ఉపయోగించే విద్యార్థులలో నిద్ర సమస్యలు ఉంటున్నాయని గుర్తించింది.

మంచి నిద్ర కోసం ఇలా చేయండి..

1. సాయంత్రం బ్లూ లైట్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గించండి. గాడ్జెట్ వాడకాన్ని నిద్ర సమయానికి 30 నిమిషాల నుంచి ఒక గంట వరకు పరిమితం చేయండి 2. రోజు చివరిలో కెఫిన్ తినవద్దు 3. మద్యం తాగొద్దు 4. క్రమరహిత పగటిపూట తిండిని అరికట్టండి 5. కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి. కానీ నిద్ర సమయానికి ముందు కాదు 6. నిద్ర సమయానికి 1-1.5 గంటల ముందు రాత్రి భోజనం చేయాలి 7. నిద్రకు ముందు స్నానం చేయండి 8. నిద్ర మేల్కొనే సమయాన్ని స్థిరంగా నిర్వహించండి.