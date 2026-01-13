  • Menu
Thyroid : థైరాయిడ్ ముప్పు.. ఈ 3 లక్షణాలు కనిపిస్తే అస్సలు వదలకండి

Thyroid : థైరాయిడ్ ముప్పు.. ఈ 3 లక్షణాలు కనిపిస్తే అస్సలు వదలకండి
Thyroid : థైరాయిడ్ ముప్పు.. ఈ 3 లక్షణాలు కనిపిస్తే అస్సలు వదలకండి

Highlights

Thyroid : ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా చాలామందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య థైరాయిడ్.

Thyroid : ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా చాలామందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య థైరాయిడ్. ముఖ్యంగా పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో ఈ సమస్య పది రెట్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. గొంతు భాగంలో సీతాకోకచిలుక ఆకారంలో ఉండే ఈ చిన్న గ్రంథి, మన శరీర మెటబాలిజం, ఎనర్జీ, హార్మోన్ల సమతుల్యతను నియంత్రిస్తుంది. అయితే ఆధునిక జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, విపరీతమైన మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా థైరాయిడ్ పనితీరు దెబ్బతింటోంది. దీనిని ఆరంభంలోనే గుర్తించకపోతే భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది.

థైరాయిడ్ సమస్య ఒక్కసారిగా బయటపడదు, అది శరీరంపై నెమ్మదిగా తన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే దీనిని 'సైలెంట్ కిల్లర్' అని కూడా అంటారు. మీ శరీరంలో ఈ క్రింది మూడు మార్పులు కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి.

1. బరువులో అకస్మాత్తుగా మార్పులు: మీరు తీసుకునే ఆహారంలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోయినా, అకస్మాత్తుగా బరువు పెరగడం లేదా విపరీతంగా తగ్గిపోవడం థైరాయిడ్ ప్రధాన లక్షణం. థైరాయిడ్ గ్రంథి తక్కువ హార్మోన్లను విడుదల చేస్తే (హైపో థైరాయిడిజం) బరువు పెరుగుతారు, అదే ఎక్కువ హార్మోన్లను విడుదల చేస్తే (హైపర్ థైరాయిడిజం) శరీరం బాగా చిక్కిపోతుంది. చాలామంది దీనిని సాధారణ సమస్యగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తారు, కానీ ఇది థైరాయిడ్ ముందస్తు హెచ్చరిక.

2. తీవ్రమైన అలసట, నీరసం: రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రపోయినప్పటికీ, రోజంతా విపరీతమైన నీరసంగా అనిపించడం, చిన్న పనికే అలసిపోవడం థైరాయిడ్ సంకేతం. శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలు పడిపోవడం వల్ల కండరాల బలహీనత కూడా రావచ్చు. ఇది మీ దైనందిన పనులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. నిరంతరం నిస్సత్తువగా ఉంటున్నారంటే మీ థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేయడం లేదని అర్థం.

3. చర్మం, జుట్టులో మార్పులు: జుట్టు విపరీతంగా రాలడం, చర్మం పొడిబారడం లేదా ముడతలు రావడం థైరాయిడ్ సమస్యకు నిదర్శనం. కొంతమందిలో గోర్లు త్వరగా విరిగిపోవడం, చర్మం రంగు పాలిపోవడం వంటివి కూడా కనిపిస్తాయి. థైరాయిడ్ హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల చర్మం తన సహజత్వాన్ని కోల్పోతుంది.

మహిళల్లో థైరాయిడ్ రావడానికి వంశపారంపర్య కారణాలతో పాటు, అయోడిన్ లోపం కూడా ఒక ముఖ్య కారణం. ముఖ్యంగా గర్భధారణ సమయంలో లేదా మెనోపాజ్ దశలో శరీరంలో జరిగే హార్మోన్ల మార్పులు థైరాయిడ్ ముప్పును పెంచుతాయి. వీటితో పాటు మానసిక ఒత్తిడి థైరాయిడ్ గ్రంథిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపిస్తుంది. సరైన సమయంలో రక్త పరీక్ష చేయించుకుని, వైద్యుల సలహాతో మందులు వాడితే ఈ సమస్యను సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, క్రమం తప్పని వ్యాయామం ఈ సమస్య నుంచి బయటపడటానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి.

