Pomegranate Peel: ఈ పండు తిని తొక్క పారేయకండి.. దానితో టీ తాగితే జీర్ణ సమస్యలు మాయం

Dont Throw Away Pomegranate Peels Make Tea and Get Amazing Health Benefits
Highlights

Pomegranate Peel: దానిమ్మ గింజలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని మనందరికీ తెలుసు. కానీ, దానిమ్మ పండు తొక్కలో కూడా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలుసా? దానిమ్మ తొక్కలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ తొక్కను పారేయకుండా సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే, చాలా ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా, ఈ తొక్కతో టీ తయారు చేసి తాగితే దాని ప్రయోజనాలు రెట్టింపు అవుతాయి. ఈ టీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? దాని వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

దానిమ్మ పండులోని గింజలు మాత్రమే కాదు, దాని తొక్క కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. దీనిని పారేయకుండా టీ రూపంలో తీసుకుంటే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.

దానిమ్మ తొక్కతో టీ తయారుచేసే విధానం:

కావలసిన పదార్థాలు:

* దానిమ్మ పండు తొక్క (శుభ్రం చేసింది) - 1

* నీరు - 2 కప్పులు

* తేనె లేదా నిమ్మరసం (రుచికి)

తయారీ విధానం:

* ముందుగా ఎండబెట్టిన దానిమ్మ తొక్కను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.

* ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల నీరు పోసి బాగా మరిగించాలి.

* నీరు మరుగుతున్నప్పుడు, కట్ చేసుకున్న దానిమ్మ తొక్క ముక్కలను వేయాలి.

* పది నుండి పదిహేను నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి.

* ఆ తర్వాత, టీని ఒక కప్పులోకి వడకట్టుకోవాలి.

* మీకు రుచి కావాలనుకుంటే కొద్దిగా తేనె లేదా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగవచ్చు.

దానిమ్మ తొక్క టీ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:

1. జీర్ణక్రియకు మంచిది

దానిమ్మ తొక్కలో యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన సమస్యలను తగ్గిస్తాయి, శరీర శక్తిని పెంచుతాయి. అంతేకాకుండా, కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్తి వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తాయి.

2. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలం

దానిమ్మ తొక్కలో పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

3. చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది

దానిమ్మ తొక్కలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మంలో వాపు, మొటిమలు, త్వరగా వృద్ధాప్యం రావడం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. ఇది కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, తద్వారా చర్మం యవ్వనంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

4. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది

ఈ టీ జీవక్రియను (మెటబాలిజం) పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీంతో బరువు తగ్గడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది సహజమైన డైయూరెటిక్ లాగా పనిచేసి, శరీరంలో ఎక్స్ ట్రా లిక్విడ్స్ తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

దానిమ్మ గింజల కోసం పండును తిని తొక్కను పారేసే బదులు, దానిని జాగ్రత్తగా ఎండబెట్టి టీ రూపంలో తీసుకుంటే అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఇది సులభంగా తయారు చేసుకోగలిగే ఒక అద్భుతమైన హెర్బల్ టీ.

