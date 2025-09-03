  • Menu
Banana Flower: అరటి పువ్వు తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా ? షుగర్, డిప్రెషన్ ఉన్నవారికి దివ్యౌషధం

Highlights

Banana Flower: అరటిపండు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని మనందరికీ తెలుసు. కానీ, అరటి చెట్టు నుంచి వచ్చే పువ్వు కూడా మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది.

Banana Flower: అరటిపండు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని మనందరికీ తెలుసు. కానీ, అరటి చెట్టు నుంచి వచ్చే పువ్వు కూడా మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. పోషకాహార నిపుణుల ప్రకారం.. ఈ అరటి పువ్వులో అపారమైన పోషకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఫైబర్, ప్రొటీన్, కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటివి పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ పువ్వును భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలలో రకరకాల వంటకాలలో ఉపయోగిస్తారు. ఆయుర్వేదంలో కూడా దీనిని ఔషధంగా వాడతారు. ఈ అద్భుతమైన పువ్వును ఎందుకు తినాలి? దీని వల్ల ఏయే ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అరటి పువ్వును తినే అవకాశం వస్తే అస్సలు వదులుకోవద్దు. ఎందుకంటే, దీనిలో మీరు ఊహించని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

1. మధుమేహానికి అద్భుతమైన ఔషధం

టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి అరటి పువ్వు ఒక అద్భుతమైన ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది. మధుమేహంతో బాధపడేవారు దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు.

2. ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ నుండి ఉపశమనం

అరటి పువ్వులో మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ-డిప్రెసెంట్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి, మీ మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి సహాయపడతాయి. అంతేకాకుండా, డిప్రెషన్‌కు సంబంధించిన సమస్యల నుండి కూడా మిమ్మల్ని దూరంగా ఉంచుతాయి.

3. జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది

అరటి పువ్వు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం (డయేరియా) వంటి కడుపు సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడేవారు అరటి పువ్వును క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

4. రక్తహీనతను నివారిస్తుంది

అరటి పువ్వులో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. రక్తహీనతతో బాధపడేవారికి ఇది ఒక మంచి ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. శరీరంలో రక్త లోపాన్ని సమర్థవంతంగా నివారిస్తుంది. రక్తహీనత సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి కూడా మిమ్మల్ని దూరంగా ఉంచుతుంది.

5. అదనపు ప్రయోజనాలు

బరువు తగ్గడం: అరటి పువ్వులో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్.

గుండె ఆరోగ్యం: ఇందులో ఉండే పోషకాలు గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.

రోగనిరోధక శక్తి: విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని అంటువ్యాధుల నుండి రక్షిస్తాయి.

అరటి పువ్వును కూరగా వండుకుని తినడం లేదా సూప్ లాగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. అందుకే, అరటి పువ్వును చూస్తే అస్సలు వదులుకోకండి.

