Dog Bite : కుక్క కాటుకు గురైనప్పుడు ఈ తప్పులు చేయొద్దు.. ఇంటి చిట్కాలు ప్రాణాంతకమేనా?
Dog Bite : కుక్క కరిచినప్పుడు భయపడటం సాధారణం. అయితే ఈ భయంతో చాలా మంది సరైన వైద్య చికిత్స తీసుకోకుండా ఇంటి చిట్కాలను ఆశ్రయిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల సమస్య మరింత పెద్దదై, కొన్నిసార్లు ప్రాణాలకే ప్రమాదం కలిగించవచ్చు. చాలామంది కుక్క కాటును కేవలం ఒక చిన్న గాయంగానో, రక్తం రాకపోతే ప్రమాదం లేదనో భావిస్తారు. కానీ ఈ నిర్లక్ష్యమే జీవితానికి పెద్ద ముప్పుగా మారవచ్చు.
కుక్క కాటు తర్వాత వచ్చే అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధి రేబిస్. దీనికి వెంటనే సరైన చికిత్స చేయకపోతే మరణం సంభవించవచ్చు. రేబిస్ తో పాటు, కుక్క నోటిలో ఉండే బ్యాక్టీరియా వల్ల టెటనస్ లేదా తీవ్రమైన చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు రావచ్చు. కొన్నిసార్లు గాయం ద్వారా బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించి రక్తం విషపూరితం కూడా అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఇలాంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రోగి ప్రాణాలు కాపాడటమే ప్రధాన లక్ష్యం కావాలి కానీ, ఇంటి చిట్కాలతో సమయం వృథా చేయకూడదు.
రేబిస్ వైరస్ శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, అది కండరాలు, నరాల ద్వారా మెదడుకు చేరుకుంటుంది. ప్రారంభ లక్షణాలుగా జ్వరం, తలనొప్పి, బలహీనత, ఆందోళన, చికాకు కనిపిస్తాయి. వ్యాధి ముదిరితే పక్షవాతం, మానసిక గందరగోళం, మూర్ఛలు, కోమా వంటి తీవ్రమైన పరిణామాలు సంభవిస్తాయి. మనుషుల్లో రేబిస్ ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఒకసారి సోకిన తర్వాత మరణం సంభవించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ.
కుక్క కరిచినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లకుండా, ఇంటి చిట్కాలను నమ్మడం మొదటి పెద్ద తప్పు. గాయంపై నిమ్మరసం, కారం, పసుపు, ఆవనూనె లేదా బూడిద వంటివి రాయడం చాలా ప్రమాదకరం. ఇలా చేయడం వల్ల బ్యాక్టీరియా చనిపోతుందని ప్రజలు భావిస్తారు. కానీ ఈ చిట్కాలు గాయాన్ని నయం చేయకపోగా, ఇన్ఫెక్షన్కు మరింత దారి తీయవచ్చు.
కుక్క కాటుకు చికిత్సలో ఆలస్యం చేయడం కూడా తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. ముఖ్యంగా రేబిస్ సోకే భయం ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా ప్రమాదకరం. కుక్క కరిచిన 24 నుంచి 36 గంటల లోపల మొదటి టీకా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సమయానికి టీకా తీసుకోకపోతే రేబిస్ శరీరంలో వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంటుంది.
కుక్క కరిచిన వెంటనే గాయాన్ని సబ్బు, పరిశుభ్రమైన నీటితో 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు బాగా కడగాలి. గాయాన్ని శుభ్రం చేసిన తర్వాత యాంటీసెప్టిక్ రాయాలి. గాయం శుభ్రం చేసిన తర్వాత కూడా రక్తం ఆగకపోతే, కట్టు కట్టి రక్తాన్ని ఆపాలి. వెంటనే దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి లేదా డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి రేబిస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. అవసరమైతే ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ ఇంజెక్షన్ కూడా తీసుకోవాలి.
ఈ చర్యలు ఎంత త్వరగా తీసుకుంటే, ప్రమాదం అంత తక్కువగా ఉంటుంది. కుక్క కాటు అనేది ఒక చిన్న గాయం కాదు. తప్పుడు చికిత్స, ఇంటి చిట్కాలు, చికిత్సలో ఆలస్యం ఈ మూడూ కలిసి మీ ప్రాణాలను తీయవచ్చు. సరైన సమయంలో సరైన చికిత్స తీసుకోవడమే ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడటానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం.