Does Plucking One Grey జుట్టంతా తెల్లగా అవుతుందా? అసలు నిజం ఏంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
తెల్ల వెంట్రుకను పీకితే జుట్టంతా తెల్లగా మారుతుందా? దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ నిజాలేంటి? తెల్ల జుట్టును సహజంగా నల్లగా మార్చుకోవడానికి అద్భుతమైన ఆయుర్వేద చిట్కాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
తలపైన ఒక్క తెల్ల వెంట్రుక కనిపించినా చాలు.. మనలో చాలా మందికి గుండెల్లో గుబులు మొదలవుతుంది. వయసు పైబడకముందే ముసలితనం వచ్చేస్తుందేమో అన్న భయంతో వెంటనే ఆ వెంట్రుకను పీకేస్తుంటాం. కానీ అలా ఒక్కటి పీకితే పది మొలుస్తాయని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అసలు దీనిలో నిజమెంత? తెల్ల వెంట్రుకలను పీకడం వల్ల మీ కుదుళ్లకు జరిగే నష్టం ఏంటి? శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారు?
తెల్ల వెంట్రుక పీకితే ఎక్కువవుతాయా? అపోహ vs వాస్తవం
ఒక తెల్ల వెంట్రుకను పీకడం వల్ల తలలోని మిగతా జుట్టు కూడా తెల్లగా మారుతుందనేది కేవలం ఒక అపోహ మాత్రమే అని నిపుణులు తేల్చి చెబుతున్నారు.
ఎందుకు తెల్లబడుతుంది?: జుట్టు రంగు అనేది మన శరీరంలోని మెలనిన్ (Melanin) అనే వర్ణద్రవ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వంశపారంపర్యత, పోషకాహార లోపం లేదా ఒత్తిడి వల్ల మెలనిన్ ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు వెంట్రుకలు రంగు కోల్పోయి తెల్లబడతాయి.
పీకితే ఏమవుతుంది?: ఒక తెల్ల వెంట్రుకను పీకితే ఆ రంధ్రం (Follicle) నుండి మళ్లీ తెల్ల వెంట్రుక వస్తుందే తప్ప, అది పక్కన ఉన్న నల్ల వెంట్రుకలను తెల్లగా మార్చదు.
జరిగే నష్టం: తెల్ల వెంట్రుకలను పదే పదే పీకడం వల్ల తలలోని కుదుళ్లు శాశ్వతంగా దెబ్బతింటాయి. దీనివల్ల ఆ ప్రదేశంలో మళ్లీ జుట్టు మొలవకపోవడం లేదా జుట్టు పల్చబడటం (Hair thinning) వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చే సహజ నివారణలు
కెమికల్ డైలు వాడి జుట్టును మరింత పాడు చేసుకునే కంటే, ఇంట్లోనే ఈ సింపుల్ ఆయుర్వేద చిట్కాలను ప్రయత్నించండి:
1. ఉసిరి – శికాకై మ్యాజిక్
ఉసిరిలో ఉండే విటమిన్-సి జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటమే కాకుండా మెలనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.
ఎలా వాడాలి?: ఉసిరి పొడి, శికాకై పొడిని పెరుగులో కలిపి పేస్ట్లా చేయాలి. దీనిని వారానికి రెండుసార్లు తలకు పట్టించి 30 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.
2. బ్లాక్ టీ ట్రీట్మెంట్
బ్లాక్ టీలో ఉండే టానిక్ యాసిడ్ జుట్టుకు సహజమైన నలుపు రంగును ఇస్తుంది.
ఎలా వాడాలి?: రెండు స్పూన్ల టీ పొడిని నీటిలో బాగా మరిగించి చల్లార్చాలి. షాంపూ చేసిన తర్వాత ఈ నీటితో జుట్టును కడిగి, 15 నిమిషాల తర్వాత మామూలు నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
3. గోరింటాకు – కాఫీ ప్యాక్
హెన్నా జుట్టుకు మంచి కండిషనింగ్ను ఇస్తే, కాఫీ ఆ రంగును మరింత డార్క్గా మారుస్తుంది.
ఎలా వాడాలి?: వేడి కాఫీ డికాషన్లో హెన్నా పొడిని కలిపి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు జుట్టుకు పట్టించి గంట తర్వాత కడిగేస్తే తెల్ల జుట్టు మాయమవుతుంది.
ముఖ్య గమనిక: లోపలి నుండి ఆరోగ్యం
జుట్టు పైన ప్యాక్లు వేస్తేనే సరిపోదు, సరైన జీవనశైలి కూడా ముఖ్యం:
ఆహారం: విటమిన్ బి12, ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం (ఆకుకూరలు, డ్రై ఫ్రూట్స్) తీసుకోవాలి.
ఒత్తిడి: ధ్యానం లేదా వ్యాయామం ద్వారా స్ట్రెస్ను తగ్గించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒత్తిడి వల్ల జుట్టు త్వరగా తెల్లబడుతుంది.