Soaking Rice: బియ్యం నానబెడితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే..!

Soaking Rice: ఆధునిక జీవన శైలికి అలవాటు పడి సమయం సరిపోక నగర వాసులు ఇష్టారీతిన వండుకొని తినేస్తున్నారు.

Soaking Rice: ఆధునిక జీవన శైలికి అలవాటు పడి సమయం సరిపోక నగర వాసులు ఇష్టారీతిన వండుకొని తినేస్తున్నారు. దీనివల్ల అనేక నష్టాలే తప్పా ఎటువంటి లాభాలు ఉండవు. ప్రతి దానికి ఒక పద్దతి అనేది ఉంటుంది కనుక అన్నం వండటానికి కూడా ఒక పద్దతి ఉంది. దానిని పాటించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. అన్నం వండటానికి ముందు బియ్యాన్ని నానబెట్టాలా అంటే కచ్చితంగా చేయాలంటున్నారు మన పెద్దలు. దీని వెనుక దాగి ఉన్న మర్మం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వంట చేయడానికి ముందు బియ్యాన్ని నానబెట్టడం వల్ల పోషక లక్షణాలను సమగ్రపరచడానికి సహాయపడుతుంది. జీర్ణశయాంతర ప్రేగుల ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది. బియ్యం నుంచి విటమిన్లు, ఖనిజాలను గ్రహించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. అలాగే నానబెట్టిన బియ్యంను ఉడికించినప్పుడు అన్నం త్వరగా మృదువుగా, అందమైన పుష్పించే ఆకృతిని సృష్టిస్తుంది. ఇది బియ్యం సుగంధ భాగాలను నిలుపుకోవటానికి అనుమతిస్తుంది. అంతేకాదు బియ్యం కడగడం, నానబెట్టడం ఒక ముఖ్యమైన దశ ఎందుకంటే ఇది అవాంఛిత పొరలను తొలగించి బియ్యాన్ని మృదువుగా, మెత్తగా చేస్తుంది. ధాన్యాలు నీటిని గ్రహిస్తాయి కనుక వేడి ధాన్యాన్ని మరింత మృదువుగా చేస్తుంది అంతేకాదు నానబెట్టడం వల్ల వంట ప్రక్రియ కూడా తొందరగా జరుగుతుంది.

బియ్యం నానబెట్టడం వల్ల విత్తనాలలో కనిపించే ఫైటిక్ ఆమ్లాన్ని తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరం ఇనుము, జింక్, కాల్షియం వంటి పోషకాలను గ్రహించడాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది విత్తనాలు, ధాన్యాలు, చిక్కుళ్ళు, కాయలలో పెద్ద పరిమాణంలో లభిస్తుంది అని ఒక అధ్యయనం తెలిపింది. ఇది ప్రాథమికంగా విత్తనాలలో భాస్వరం నిల్వ యూనిట్, ఇది ఖనిజాల శోషణను కూడా నిరోధిస్తుంది. బియ్యాన్ని నీటిలో నానబెట్టడం ఫైటిక్ ఆమ్లాన్ని తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. జింక్, ఐరన్ లోపంతో బాధపడుతున్న ప్రజలు బియ్యం నానబెట్టడం అలవాటు చేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.