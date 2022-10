Health Tips: ఖాళీ కడుపుతో పొరపాటున కూడా వీటిని తీసుకోవద్దు..!

Highlights

Health Tips: కడుపు ఖాళీగా ఉంటే చిన్న పనిచేయడం కూడా కష్టమే. ఎక్కువ సేపు ఆకలితో ఉంటే ఎసిడిటీ, కడుపునొప్పి, వాంతులు వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట కడుపులో తాజా ఆహారం ఉండదు. అప్పుడు మనం తినే ఆహారం, పానీయాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఖాళీ కడుపుతో తినకూడని ఆహారాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. 1. ఆల్కహాల్ తాగడం

ఆల్కహాల్‌ తాగడం ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యానికి హానికరం. దీనిని పూర్తిగా నివారించడం మంచిది. ఇది కాలేయాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో తాగడం మరింత హానికరం. ఏమీ తినకుండా మద్యం తాగితే అది నేరుగా మీ రక్తప్రవాహంలోకి చేరుతుంది. దీని కారణంగా పల్స్ రేటు పడిపోతుంది. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. 2. చూయింగ్ గమ్

పిల్లలు, యువకులు చూయింగ్ గమ్‌ను చాలా ఇష్టపడతారు. కానీ ఖాళీ కడుపుతో అలా చేయడం మంచిది కాదు. సహజ ప్రక్రియ ప్రకారం ఏదైనా నమలడం ప్రారంభిస్తే కడుపులో ఆమ్లం విడుదలవుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో ఈ ఆమ్లాలు కడుపు పూతలు లేదా ఆమ్లత్వం వంటి సమస్యలను కలిగిస్తాయి. అందువల్ల చూయింగ్ గమ్ నమలాలనుకుంటే భోజనం చేసిన తర్వాత మాత్రమే నమలాలి. 3. కాఫీ

కాఫీ తాగడం వల్ల అలసట తొలగిపోయి తాజాదనాన్ని కలిగిస్తుంది. చాలా మందికి ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే దీన్ని అస్సలు చేయకండి ఎందుకంటే ఈ పానీయంలో హైడ్రోక్లోరిక్ ఉంటుంది. ఇది కడుపులో ఆమ్లాన్ని పెంచుతుంది. కడుపులో మంటని సృష్టిస్తుంది.