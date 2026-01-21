Diabetes Diet in Winter: మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు చలికాలం గండమే! షుగర్ లెవల్స్ పెరగకుండా ఉండాలంటే డైట్లో ఈ మార్పులు తప్పనిసరి!
Diabetes Diet in Winter: చలికాలంలో డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి షుగర్ లెవల్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ సీజన్లో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన ఆహార పదార్థాలు, విటమిన్-సి ప్రాముఖ్యత మరియు నివారించాల్సిన పానీయాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Diabetes Diet in Winter: శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు.. వాతావరణంలోని ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడంతో పాటు శరీరంలోని జీవక్రియలు కూడా మారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా మధుమేహం (Diabetes) ఉన్నవారికి ఈ సీజన్లో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపు తప్పే ప్రమాదం ఉందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. షుగర్ లెవల్స్ పెరగడం వల్ల గుండె, కిడ్నీలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ వింటర్లో సరైన డైట్ పాటించడం అత్యవసరం.
వింటర్లో ఇవి తప్పక తినాలి:
కూరగాయలు & ఆకుకూరలు: క్యారెట్, బీట్రూట్, బచ్చలికూర, క్యాబేజీ, బ్రొకలీ మరియు బీన్స్ వంటివి షుగర్ లెవల్స్ను అదుపులో ఉంచడమే కాకుండా బరువు తగ్గడానికి కూడా తోడ్పడతాయి.
సిట్రస్ పండ్లు: నిమ్మ, నారింజ వంటి విటమిన్-సి అధికంగా ఉండే పండ్లు రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) పెంచుతాయి.
బెర్రీలు: వీటిని 'డయాబెటిస్ సూపర్ఫుడ్' అని పిలుస్తారు. వీటిలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) తక్కువగా ఉండటం వల్ల షుగర్ అకస్మాత్తుగా పెరగదు.
జింక్ అధికంగా ఉండే ఆహారం: చేపలు, గుడ్లు, గింజలు, నట్స్ మరియు ముడి ధాన్యాలు తీసుకోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ స్థాయిలు మెరుగుపడతాయి.
వీటికి దూరంగా ఉంటేనే మేలు:
చలికాలంలో వేడివేడిగా ఏదైనా తినాలని లేదా తాగాలని అనిపిస్తుంది. అయితే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు వీటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి:
టీ & కాఫీ: కెఫిన్ అధికంగా ఉండే టీ, కాఫీలకు బదులు గ్రీన్ టీ లేదా హెర్బల్ టీ తీసుకోవడం ఉత్తమం.
స్టార్చ్ ఫుడ్స్: గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉండే తెల్ల అన్నం, ఆలుగడ్డలను తగ్గించి.. వాటి బదులు బ్రౌన్ రైస్ లేదా గోధుమ రోటీలను ఎంచుకోవాలి.
మద్యపానం: ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్ కు గురవుతుంది, ఇది షుగర్ పేషెంట్లకు ప్రమాదకరం.
ప్రోటీన్ ప్రాముఖ్యత:
చలిని తట్టుకోవడానికి శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సరైన మొత్తంలో ప్రోటీన్ అందాలి. దీనికోసం ప్రతిరోజూ గుడ్లు, పప్పు ధాన్యాలు మరియు మొలకెత్తిన గింజలను డైట్లో చేర్చుకోవాలి.
ముగింపు: ఈ వింటర్లో షుగర్ లెవల్స్ పెరగకుండా ఉండాలంటే ఆహారంతో పాటు క్రమం తప్పకుండా నడక లేదా వ్యాయామం కూడా చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.