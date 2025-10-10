  • Menu
Diabetes Control: ఉల్లిపాయలు ఇందులో నానబెట్టి తింటే బ్లడ్ షుగర్ అమాంతం తగ్గిపోతుంది!

Diabetes Control: డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఆహారం విషయంలో చిన్నపాటి మార్పులు కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల హెచ్చుతగ్గులకు దారితీస్తాయి.

Diabetes Control: డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఆహారం విషయంలో చిన్నపాటి మార్పులు కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల హెచ్చుతగ్గులకు దారితీస్తాయి. సరైన శారీరక శ్రమ మరియు కొన్ని రకాల కూరగాయల వినియోగం ద్వారా ఈ స్థాయిలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అటువంటి శక్తివంతమైన కూరగాయలలో ఉల్లిపాయలు ఒకటి. డయాబెటిక్ రోగులకు ఇవి ఒక వరం లాంటివి. రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడానికి ఉల్లిపాయలు అత్యంత సులభమైన మరియు ప్రభావవంతమైన మార్గంగా పనిచేస్తాయి.

ఉల్లిపాయల్లోని కీలక పోషకాలు

ఉల్లిపాయలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడే ముఖ్యమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి:

క్రోమియం, సల్ఫర్: ఉల్లిపాయల్లో ఉండే ఈ సమ్మేళనాలు రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.

విటమిన్-సి, విటమిన్-ఎ: పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఈ విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు: ఈ లక్షణాలు శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షించడానికి తోడ్పడతాయి.

ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తికి కీలకం

పచ్చి ఉల్లిపాయలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల క్లోమంలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. తద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమతుల్యంగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది.

ఉల్లిపాయలను ఎలా తీసుకోవాలి?

డయాబెటిక్ రోగులు ఉల్లిపాయలను తమ ఆహారంలో చేర్చుకోవడానికి సులభమైన మార్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

పచ్చి ఉల్లిపాయల వినియోగం: ప్రతిరోజూ మీ భోజనంలో సలాడ్‌లో పచ్చి ఉల్లిపాయలను తినడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇది చక్కెర నియంత్రణకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన పద్ధతి.

ఉల్లిపాయ రసం: ఉల్లిపాయ రసం తాగడం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను త్వరగా నియంత్రణలోకి తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది.

నిమ్మరసం చిట్కా: ఉల్లిపాయ రసాన్ని లేదా ముక్కలను నిమ్మరసంలో నానబెట్టి తింటే చక్కెర స్థాయిలు వెంటనే తగ్గుతాయని అంటారు.

మొత్తం మీద, ఉల్లిపాయలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా డయాబెటిస్ రోగులు తమ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించుకోవచ్చు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని hmtv న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

