Custard Apple: ఈ సమస్య ఉన్నవాళ్లు సీతాఫలం తింటే ఇక అంతే..
Custard Apple: పండ్లలో సీతాఫలం అపారమైన పోషకాలకు నిలయం. విటమిన్ సి, ప్రోటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. సీతాఫలంలోని విటమిన్ సి ఒక శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేసి, ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి తోడ్పడుతుంది.

అయితే, ఆరోగ్యకరమైన ఈ పండును అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని జీర్ణ సమస్యలు, వాంతులు వంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. ముఖ్యంగా, సీతాఫలం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

సీతాఫలాన్ని ఎవరు తినకూడదు?

అలెర్జీలు ఉన్నవారు: కొంతమందికి సీతాఫలం తిన్న తర్వాత దద్దుర్లు, దురద, చికాకు లేదా ఇతర అలెర్జీ లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, ఈ పండును తినకుండా ఉండటం మంచిది.

జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు: సీతాఫలంలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. దీనిని ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా కడుపు నిండినట్లుగా అనిపించడం వంటి జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

అధిక ఐరన్ సమస్యలు (హెమోక్రోమాటోసిస్) ఉన్నవారు: సీతాఫలం ఐరన్‌కు మంచి వనరు. అయితే, ఇప్పటికే శరీరంలో అధిక ఇనుము నిల్వలు ఉన్నవారు దీనిని ఎక్కువగా తీసుకుంటే, అది ఇనుము స్థాయిలను మరింత పెంచవచ్చు. ఇది కడుపు నొప్పి, వికారం, మలబద్ధకం, కడుపు పొరలో వాపు వంటి సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.

విషపూరిత విత్తనాల ప్రమాదం:

సీతాఫలం గుజ్జు ఆరోగ్యకరమైనదే అయినప్పటికీ, దాని విత్తనాలు విషపూరితమైనవి. అందువల్ల, పండ్లను తినేటప్పుడు విత్తనాలను పూర్తిగా తొలగించి, వాటిని మింగకుండా చాలా జాగ్రత్త వహించాలి.

సీతాఫలం ఆరోగ్యకరమైన పండు అయినప్పటికీ, దానిని మితంగా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా, పైన పేర్కొన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా అతిగా తినేవారు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడిని లేదా పోషకాహార నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది. ఈ వివరాలను hmtv న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

