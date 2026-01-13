Cooking Oils: వంట నూనెల ఎంపికలో తప్పు చేస్తున్నారా? దీర్ఘకాలిక వ్యాధులపై నిపుణుల హెచ్చరిక
Cooking Oils: వంట మొదలుపెట్టగానే ముందుగా పాన్లో పోసేది నూనె. అయితే రోజూ ఉపయోగించే ఈ వంటనూనె గురించి చాలామందికి పూర్తి అవగాహన ఉండదు. పోషకాహార నిపుణుల మాటల్లో, నూనెలు సహజంగా అనారోగ్యకరమైనవి కావు. సరైన నూనెను, సరైన విధానంలో, పరిమితంగా ఉపయోగిస్తే అవి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి, ముఖ్యంగా క్రానిక్ వ్యాధుల నివారణకు సహకరిస్తాయి.
నూనెల ప్రాధాన్యం
విత్తనాలు, కాయలు, పండ్ల నుంచి తయారయ్యే మొక్కజాతి నూనెల్లో అవసరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణకు దోహదపడతాయి. కూరగాయలు, పప్పులు, సంపూర్ణ ధాన్యాలు, కాయలు, విత్తనాలు, ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉండే సమతుల్యాహారంతో కలిపి నూనెలను వాడితే, అవి ఆరోగ్యానికి ముప్పుగా కాకుండా పోషణలో భాగంగా మారతాయి.
స్మోక్ పాయింట్ తెలుసుకోవాలి
ప్రతి కుటుంబం తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య అంశం నూనెల స్మోక్ పాయింట్. ఒక నూనె ఎక్కువ వేడికి తట్టుకోలేక పొగ రావడం మొదలైతే, దానిలో హానికర పదార్థాలు విడుదలవుతాయి.
అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు అనుకూల నూనెలు: అవకాడో ఆయిల్, ఆవ నూనె (మస్టర్డ్ ఆయిల్), పామ్ ఆయిల్ – ఇవి వేయించడం, వేపడం, రోస్టింగ్కు సరిపోతాయి.
తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలకు అనుకూల నూనెలు: ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్, వాల్నట్ ఆయిల్ – ఇవి సలాడ్లు, తక్కువ మంటపై వంటలకు, చివరగా పోసేందుకు మంచివి.
మళ్లీ మళ్లీ నూనె వేడి చేయొద్దు
ICMR–NIN (2024) ఆహార మార్గదర్శకాల ప్రకారం, నూనెను పదేపదే వేడి చేయడం వల్ల విషపూరిత పదార్థాలు తయారవుతాయి. ఇవి గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా డీప్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత మళ్లీ ఆ నూనెను వాడకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కాలరీలపై జాగ్రత్త
ఎంత ఆరోగ్యకరమైన నూనె అయినా, ఒక టేబుల్ స్పూన్లో సుమారు 135 కాలరీలు ఉంటాయి. ఎక్కువగా వాడితే బరువు పెరగడం, గుండెపై భారం పడటం సహజం. మోనో అన్స్యాచ్యురేటెడ్, పోలీ అన్స్యాచ్యురేటెడ్ కొవ్వులు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసినా, పరిమితి తప్పనిసరి. నియంత్రిత మోతాదు, క్రమం తప్పని వ్యాయామం క్రానిక్ వ్యాధుల నివారణలో కీలకం.
సరైన నిల్వ చాలా ముఖ్యం
నూనెలను ఎలా నిల్వ చేస్తున్నామన్నదీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది.
వేడి, వెలుతురు, గాలికి ఎక్కువగా గురైతే నూనె త్వరగా ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది.
నూనెలను చల్లని, చీకటి ప్రదేశంలో, బాగా మూసిన డబ్బాలో ఉంచాలి.
ఫ్లాక్స్సీడ్, వాల్నట్ లాంటి కోల్డ్-ప్రెస్డ్ నూనెలను ఫ్రిజ్లో ఉంచడం మంచిది.
కొబ్బరి నూనె, పామ్ ఆయిల్ లాంటి స్థిరమైన నూనెలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి.
చెడువాసన వచ్చే నూనెను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాడకూడదు. అలాంటి నూనెలు డయాబెటిస్, అల్జీమర్స్ వంటి వ్యాధులతో సంబంధం ఉన్న హానికర పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి.
సీడ్ ఆయిల్స్పై చర్చ
సన్ఫ్లవర్, సోయాబీన్, కానోలా, కార్న్ ఆయిల్స్లో ఒమెగా-6 ఫ్యాటి యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి అవసరమైనవే. కానీ ఒమెగా-6 ఎక్కువగా, ఒమెగా-3 తక్కువగా తీసుకోవడం సమస్య. రెస్టారెంట్, ప్రాసెస్డ్ ఆహారం వల్లే ఈ అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. చేపలు, ఫ్లాక్స్సీడ్, వాల్నట్స్ లాంటి ఒమెగా-3 ఆహారాలతో సమతుల్యం చేస్తే, సీడ్ ఆయిల్స్ కూడా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగమే.
తుదిగా…
వంటనూనెలపై సరైన అవగాహన ఉండటం వల్ల కుటుంబాలు రుచికరమైన భోజనాన్ని ఆస్వాదించడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. సరైన నూనె ఎంపిక, మితమైన వినియోగం, మంచి నిల్వ – ఇవే క్రానిక్ వ్యాధుల నుంచి రక్షణకు మార్గం.