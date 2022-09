Cancer: వీటివల్లే క్యాన్సర్‌ వ్యాపిస్తోంది.. అజాగ్రత్తగా ఉంటే చాలా ప్రమాదం..!

Cancer: క్యాన్సర్ అనేది కణాలు వేగంగా విభజన అయినప్పుడు సంభవించే వ్యాధుల సమూహం. అది ఇతర కణజాలాలు, అవయవాలకు వ్యాపిస్తుంది. వేగంగా పెరుగుతున్న కణాలు కణితులని సృష్టిస్తాయి. ఇవి శరీరం సాధారణ పనితీరుకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాలకు ప్రధాన కారణాలలో క్యాన్సర్ ఒకటి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం.. 2020 సంవత్సరంలో ప్రతి 6 మరణాలలో 1 మరణానికి క్యాన్సర్ కారకం. క్యాన్సర్ చికిత్సలను పరీక్షించడానికి నిపుణులు ప్రతిరోజూ కష్టపడుతున్నారు. కానీ ఇప్పటివరకు ఖచ్చితమైన నివారణ కనుగొనలేదు. క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది?

క్యాన్సర్‌కు ప్రధాన కారణం కణాల మ్యుటేషన్ లేదా దాని DNAలో మార్పులు. జన్యు ఉత్పరివర్తనలు వారసత్వంగా వస్తాయి. పుట్టిన తర్వాత పర్యావరణ శక్తుల వల్ల కూడా జరుగుతుంది. జన్యుపరమైన కారణాలను నివారించడం కష్టం కానీ కొన్ని బాహ్య కారణాలను నివారించవచ్చు. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. 1. క్యాన్సర్ బాహ్య కారణాలను కార్సినోజెన్స్ అంటారు ఇవి కింది విధంగా ఉంటాయి.

2. రేడియేషన్, అతినీలలోహిత కాంతి వంటి భౌతిక క్యాన్సర్ కారకాలు

3. సిగరెట్ పొగ, ఆల్కహాల్, ఆస్బెస్టాస్ డస్ట్, వాయు కాలుష్యం, కలుషితమైన ఆహారం, తాగునీరు వంటి రసాయన క్యాన్సర్ కారకాలు

4. వైరస్లు, బాక్టీరియా, పరాన్నజీవులు వంటి జీవసంబంధమైన క్యాన్సర్ కారకాలు

5. క్యాన్సర్ ఒక ప్రాణాంతక వ్యాధి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం దాదాపు 33% క్యాన్సర్ మరణాలు పొగాకు, ఆల్కహాల్, అధిక శరీర ద్రవ్యరాశి సూచిక (BMI), తక్కువ పండ్లు, కూరగాయల వినియోగం, తగినంత శారీరక శ్రమ చేయలేకపోవడం కారణాలుగా ఉన్నాయి.

క్యాన్సర్ రకాలు

అపెండిక్స్ క్యాన్సర్, మూత్రాశయ క్యాన్సర్, ఎముక క్యాన్సర్, మెదడు క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్, గర్భాశయ క్యాన్సర్, పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, చెవి క్యాన్సర్, గుండె క్యాన్సర్, మూత్రపిండాల క్యాన్సర్, పెదవుల క్యాన్సర్, కాలేయ క్యాన్సర్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, నోటి క్యాన్సర్, అండాశయ క్యాన్సర్, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, చర్మ క్యాన్సర్, చిన్న ప్రేగు క్యాన్సర్, ప్లీహ క్యాన్సర్, వృషణ క్యాన్సర్, కడుపు క్యాన్సర్ ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి.