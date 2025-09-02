Expert Opinion: పీరియడ్స్ సమయంలో తలస్నానం చేయవచ్చా? నిపుణులు ఏమన్నారంటే ?
Expert Opinion: రుతుచక్రం అనేది మహిళల్లో ప్రతి నెల సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ. ఈ సమయంలో మహిళలు కడుపునొప్పి, తలనొప్పి వంటి అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. మన సమాజంలో పీరియడ్స్ గురించి అనేక మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయి. పీరియడ్స్ సమయంలో కూరగాయలు ముట్టుకోకూడదని, పూజలు చేయకూడదని అంటుంటారు. ఇలాంటి వాటిలో పీరియడ్స్ సమయంలో తలస్నానం చేయకూడదనేది కూడా ఒకటి. పెద్దలు ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని చెబుతుంటారు. ఇందులో ఎంతవరకు నిజం ఉంది? దీని గురించి ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో వివరించారు.
తలస్నానం-పీరియడ్స్కు సంబంధం ఉందా?
చాలామంది పీరియడ్స్ సమయంలో తలస్నానం చేయవద్దని చెబుతుంటారు. కానీ వైద్య నిపుణుల ప్రకారం.. దీనికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారం లేదు. చల్లటి నీళ్లతో స్నానం చేస్తే పీరియడ్స్ నొప్పి పెరుగుతుందని లేదా రక్త ప్రవాహం ఆగిపోతుందని చెబుతారు, కానీ దీనికి ఎలాంటి వైద్యపరమైన ఆధారాలు లేవు. స్నానానికి, పీరియడ్స్కు మధ్య ఎటువంటి ప్రత్యక్ష శాస్త్రీయ సంబంధం లేదు. అయితే, కొంతమంది మహిళలు పీరియడ్స్ సమయంలో స్నానం చేయకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వారి శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తి బలహీనంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో స్నానం చేయడం వల్ల పరిస్థితి మరింత దిగజారవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ శారీరక అలసటకు కూడా కారణం కావచ్చు. పీరియడ్స్ సమయంలో వచ్చే హార్మోన్ల మార్పులు, శారీరక అసౌకర్యం కారణంగా మహిళలకు విశ్రాంతి అవసరం ఉంటుంది. అందుకే స్నానం చేయడం వల్ల శరీరం మరింత బలహీనపడుతుంది, కాబట్టి తలస్నానం చేయకపోవడమే మంచిది.
చల్లటి నీటితో స్నానం సమస్యలకు కారణమా?
పీరియడ్స్ సమయంలో స్నానం చేయడం వల్ల సంతానోత్పత్తి లేదా గర్భాశయంపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు. కానీ ఇది శరీర ఉష్ణోగ్రత, రక్త ప్రసరణపై ప్రభావం చూపుతుంది. చల్లటి నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల మాత్రమే ఈ అసౌకర్యం కలగవచ్చు. చల్లటి నీటికి బదులుగా గోరువెచ్చని లేదా కొద్దిగా వేడి నీటిని ఉపయోగించడం వల్ల ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు అని ఆమె తెలిపారు.
తలస్నానం చేయకూడదా?
పీరియడ్స్ సమయంలో పరిశుభ్రత చాలా ముఖ్యం. స్నానం చేయడం వల్ల శరీరానికి ప్రశాంతత లభించడమే కాకుండా, అసౌకర్యం, తేలికపాటి తిమ్మిరి నుండి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా, గోరువెచ్చని నీరు కండరాలను సడలించి, పీరియడ్స్ నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. మొత్తం మీద, పీరియడ్స్ సమయంలో స్నానం చేయడం పూర్తిగా సురక్షితం. ఇది శరీర శుభ్రతకు చాలా మంచిది. కాబట్టి శాస్త్రీయ ఆధారం లేని మూఢనమ్మకాలను నమ్మవద్దు. అంతేకాకుండా, పీరియడ్స్ సమయంలో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. నిలిచి ఉన్న నీటిలో స్నానం చేయకుండా, గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం మంచిది.