Health Tips : ఆసుపత్రి ఖర్చులు మిగుల్చుకోండి..ఈ చిన్న మార్పులతో మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోనే

Health Tips : ఆరోగ్యకరమైన జీవనానికి రోగనిరోధక వ్యవస్థే ప్రధాన పునాది. మన శరీరంలో తెల్ల రక్త కణాలు, యాంటీబాడీలు, ఎముక మజ్జ వంటి కీలక భాగాలు రోగాలతో పోరాడటానికి నిరంతరం శ్రమిస్తుంటాయి. ఒకవేళ మీ రోగనిరోధక శక్తి బలహీనపడితే, బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లు మీ శరీరంపై సులభంగా దాడి చేస్తాయి. అందుకే మందుల మీద ఆధారపడటం కంటే, సహజ సిద్ధమైన పద్ధతుల్లో మన బాడీని మనం స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం.

ఆహారమే అసలైన ఔషధం

మనం తినే ఆహారం మన ఇమ్యూనిటీని నిర్ణయిస్తుంది. జంక్ ఫుడ్స్‌ను పక్కన పెట్టి, ప్రతి రోజూ తాజా పండ్లను మన డైట్‌లో భాగం చేసుకోవాలి. పండ్లు రోగనిరోధక శక్తిని త్వరగా పెంచే అద్భుతమైన ఇంధనంలా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆయా సీజన్లలో దొరికే పండ్లను తినాలని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సిట్రస్ జాతి పండ్లు (నారింజ, నిమ్మ వంటివి) విటమిన్-సిని పుష్కలంగా అందించి, ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి మనల్ని కాపాడుతాయి.

కాఫీ, టీలకు స్వస్తి.. గ్రీన్ టీతో దోస్తీ

చాలా మంది అలసటను దూరం చేసుకోవడానికి రోజుకు నాలుగైదు సార్లు టీ లేదా కాఫీలు తాగుతుంటారు. కానీ, వాటికి బదులుగా గ్రీన్ టీని అలవాటు చేసుకుంటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపి, రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తాయి. అలాగే రోజుకు కనీసం 7-8 గంటల నిద్ర, క్రమం తప్పకుండా చేసే వ్యాయామం మీ ఆరోగ్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.

సహజంగా ఉండండి.. హుషారుగా ఉండండి

కేవలం తిండి మాత్రమే కాదు, మానసిక ప్రశాంతత కూడా రోగనిరోధక శక్తిపై ప్రభావం చూపుతుంది. అధిక ఒత్తిడి వల్ల శరీరం అలసిపోయి వ్యాధుల బారిన పడుతుంది. అందుకే యోగా, ధ్యానం వంటివి చేస్తూ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి. గుర్తుంచుకోండి, మాత్రలు కేవలం తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని మాత్రమే ఇస్తాయి, కానీ దృఢమైన రోగనిరోధక శక్తి మిమ్మల్ని జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

