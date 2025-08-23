  • Menu
Black Coffee: ప్రతి రోజూ బ్లాక్ కాఫీ తాగుతున్నారా ? అయితే ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే

Black Coffee: బ్లాక్ కాఫీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని మనందరికీ తెలిసిందే. చాలామంది ప్రతిరోజూ దీన్ని తాగుతారు. పోషకాహార నిపుణులు కూడా ఇది మన శరీరానికి చాలా మంచిదని చెబుతారు. దీనికి సంబంధించి జరిగిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. ప్రతిరోజూ బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల ప్రజల ఆయుష్షు పెరుగుతుందని తేలింది. మీరు దీర్ఘకాలం, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం గడపాలనుకుంటే బ్లాక్ కాఫీ తాగడం మొదలుపెట్టవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, పాలు, చక్కెర లేకుండా బ్లాక్ కాఫీ తాగితేనే పూర్తి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. మరి బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

బరువు తగ్గడానికి, లివర్ ఆరోగ్యానికి..

నిపుణుల ప్రకారం, బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల కాలేయంలోని కొవ్వు తగ్గుతుంది. ఇది లివర్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా నరాల వ్యవస్థను కూడా ఉత్తేజపరుస్తుంది. చక్కెర లేకుండా తాగే బ్లాక్ కాఫీ అడ్రినాలిన్ విడుదలను ప్రేరేపిస్తుంది, ఇది మిమ్మల్ని శారీరకంగా చురుకుగా ఉంచుతుంది. అలాగే బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి బ్లాక్ కాఫీ ఒక అద్భుతమైన ఔషధం. ఎందుకంటే ఇందులో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. కాబట్టి, బరువు తగ్గాలని అనుకునేవారు ప్రతిరోజూ బ్లాక్ కాఫీ తాగవచ్చు.

ఆయుష్షు పెరుగుతుందా?

జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. షుగర్ లేదా పాలు లేకుండా బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల మరణ ప్రమాదం తగ్గుతుందని వెల్లడైంది. అంటే, క్రమం తప్పకుండా బ్లాక్ కాఫీ తాగితే మీ ఆయుష్షు పెరుగుతుందని ఈ అధ్యయనం సూచిస్తోంది.

గుండెకు రక్షణ, వ్యాధులకు దూరం

ప్రతిరోజూ 1 నుండి 2 కప్పుల కెఫీన్ ఉన్న బ్లాక్ కాఫీ తాగేవారికి గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీని అర్థం బ్లాక్ కాఫీ మీ గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, మీ ఆయుష్షును పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. కాఫీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, బయోయాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ శరీరంలో వాపును తగ్గిస్తాయి. అవి కణాలను దెబ్బతినకుండా రక్షిస్తాయి. కొన్ని రకాల క్యాన్సర్, మధుమేహం వంటి వ్యాధులను నివారించడంలో కూడా అవి సహాయపడతాయి. అందుకే నిపుణులు రోజుకు 1 నుండి 2 కప్పుల కాఫీ తాగాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు.

