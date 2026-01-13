Bhogi Wishes 2026: భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు – మీ వారికీ ఇలా చెప్పండి
Bhogi Wishes 2026 :మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగల్లో తొలి రోజు భోగి (Bhogi 2026). ధనుర్మాసానికి ముగింపు పలికే ఈ పర్వదినం, కొత్త జీవనానికి ఆహ్వానం పలికే శుభసూచకంగా భావిస్తారు. భక్తిశ్రద్ధలతో ధనుర్మాస వ్రతాన్ని ఆచరించిన గోదాదేవి, శ్రీరంగనాథుడిని వరించిన పుణ్య ఘట్టానికి ప్రతీకగా భోగి పండుగను జరుపుకుంటారు.
లేమి, కష్టాలు, చీకట్లను దహించి…
భోగభాగ్యాలు, శుభకాంక్షలు, వెలుగులు నింపాలనే ఆకాంక్షతోనే భోగి మంటలను వెలిగిస్తారు. ఆ మరుసటి రోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలాన్ని, కొత్త ఆశలు–కొత్త ఆశయాలకు నాందిగా పెద్దలు భావిస్తారు.
పండుగలు కేవలం ఆనందానికి మాత్రమే కాదు…
మన సంస్కృతి, సంప్రదాయం, జీవన విధానాన్ని తెలియజేసే ప్రతిబింబాలు. మనుషులతో పాటు పశుపక్షాదులు, ప్రకృతి కూడా మన కుటుంబంలో భాగమే అన్న భావనను సంక్రాంతి పండుగ మనకు గుర్తు చేస్తుంది. అందుకే ఈ పర్వదినాల్లో చెప్పే శుభాకాంక్షలు కూడా అంతే అందంగా, ఆత్మీయంగా ఉండాలి.
భోగి శుభాకాంక్షలు 2026 – షేర్ చేసుకోండి
ఈ భోగి మంటలు మీ ఇంట
సరికొత్త వెలుగులు నింపాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ…
భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు 2026
ఇంటికొచ్చే పాడి పంటలు
కమ్మనైన పిండి వంటలు
చలికాచే భోగి మంటలు
ఆనందంగా ఉండే కొత్త బంధాలు
ఈ సంక్రాంతి మీ ఇంట వెలుగులు నింపాలని కోరుకుంటూ
భోగి శుభాకాంక్షలు 2026
భోగి మంటల వెచ్చని వెలుగులు
రంగురంగుల రంగవల్లులు
కొత్త బియ్యపు పొంగళ్లు
మదినిండా ఆనందపు పరవళ్లు
భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు 2026
కష్టాలను దహించే భోగి మంటలు
భోగాలను అందించే భోగి పండుగ
ధాన్యపు రాశులతో నిండిన ఇళ్లు
అందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు 2026
పచ్చటి తోరణాలతో
ముంగిట ముగ్గులతో
భోగి సందళ్లతో
సంక్రాంతికి సుస్వాగతం
అందరికీ భోగి, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు 2026
శుభప్రదమైన శ్లోకాలు
అగ్నిం ప్రపద్యే భోగదాం భోగినీ భోగదాయినీ
పాపదాహక భోగేశి మమ దేహం శుద్ధయతాం
అర్థం:
ఓ అగ్నిదేవా! నీవు భోగభాగ్యాలను ప్రసాదించేవాడివి.
నా పాపాలను దహనం చేసి శుద్ధిని ప్రసాదించు.
భోగి పర్వదినే పుణ్యే హృదయంలో దహతాం మలం
ఉద్భవతు శుభో భావః సత్యధర్మారాధనాత్మకః
అర్థం:
ఈ భోగి పర్వదినాన మనసులోని చెడు ఆలోచనలు దహించబడాలి.
సత్యం, ధర్మం, శుభం మన హృదయంలో వికసించాలి.
గమనిక:
ఈ కథనంలోని సమాచారం సంప్రదాయ, మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది అవగాహన కోసం మాత్రమే. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.