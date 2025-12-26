  • Menu
Banana For Pregnant Woman: కడుపుతో ఉన్న మహిళలు అరటిపండు తినొచ్చా? తింటే ఏం జరుగుతుంది?
Highlights

Banana For Pregnant Woman: మారుతున్న జీవనశైలిలో ఖరీదైన డ్రై ఫ్రూట్స్, విదేశీ పండ్ల వైపు జనం మొగ్గు చూపుతున్నప్పటికీ..

Banana For Pregnant Woman: మారుతున్న జీవనశైలిలో ఖరీదైన డ్రై ఫ్రూట్స్, విదేశీ పండ్ల వైపు జనం మొగ్గు చూపుతున్నప్పటికీ.. మనకు అతి తక్కువ ధరలో, అన్ని కాలాల్లో లభించే అరటిపండు ఇచ్చే పోషకాలు మరే పండులోనూ లేవని ఆరోగ్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీల ఆరోగ్యానికి, గర్భస్థ శిశువు ఎదుగుదలకు అరటిపండు ఒక 'కంప్లీట్ హెల్త్ ప్యాకేజీ' అని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.

శిశువు మెదడు అభివృద్ధికి తోడ్పాటు

గర్భధారణ సమయంలో మహిళలకు ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎంతో అవసరం. అరటిపండులో లభించే సహజ సిద్ధమైన ఫోలిక్ యాసిడ్, శిశువు మెదడు మరియు వెన్నెముక అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలను నివారించడంలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

నీరసానికి చెక్.. తక్షణ శక్తి!

గర్భిణీలలో తరచుగా కనిపించే నీరసం, 'మార్నింగ్ సిక్నెస్' వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో అరటిపండులోని సహజ చక్కెరలు (గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్) సహాయపడతాయి. రోజుకు రెండు అరటిపండ్లు తీసుకోవడం వల్ల రోజంతా ఉల్లాసంగా ఉండేందుకు అవసరమైన శక్తి లభిస్తుంది.

ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - విశ్లేషణ:

మలబద్ధకం నివారణ: గర్భధారణ సమయంలో జీర్ణక్రియ మందగించడం వల్ల వచ్చే మలబద్ధకం సమస్యను ఇందులోని అధిక ఫైబర్ (పీచు) సులభంగా పరిష్కరిస్తుంది.

హిమోగ్లోబిన్ పెంపు: శరీరంలో ఐరన్ లోపాన్ని తగ్గించి రక్తహీనత (Anemia) రాకుండా అరటిపండు రక్షణ కల్పిస్తుంది.

ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం: ఇందులోని ట్రిప్టోఫాన్ అనే పదార్థం మెదడులో సెరోటోనిన్ స్థాయిలను పెంచి, గర్భిణీలలో ఉండే ఆందోళనను, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

బీపీ నియంత్రణ: పొటాషియం పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తపోటు (BP) అదుపులో ఉంటుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

వైద్యుల సూచన

అరటిపండు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసినప్పటికీ, గర్భధారణ సమయంలో మధుమేహం (Diabetes) ఉన్నవారు లేదా కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడేవారు మాత్రం డైట్‌లో చేర్చుకునే ముందు తమ గైనకాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని hmtv న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

