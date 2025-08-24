Lemon Water : ఖాళీ కడుపుతో నిమ్మరసం తాగుతున్నారా? అయితే ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి
చాలామంది ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఖాళీ కడుపుతో నిమ్మరసం కలిపిన నీటిని తాగుతారు. ఈ అలవాటు చాలా రకాలుగా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసినప్పటికీ, దాని వల్ల కొన్ని దుష్ప్రభావాలు కూడా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి. నిమ్మరసంలో మంచి గుణాలు ఉన్నప్పటికీ, ఏదైనా అతిగా తీసుకుంటే విషమే అవుతుంది.
ఖాళీ కడుపుతో నిమ్మరసం తాగడం వల్ల కలిగే నష్టాలు
* ఎముకలు బలహీనపడతాయి: ఖాళీ కడుపుతో నిమ్మరసం తాగడం వల్ల ఎముకలు బలహీనపడతాయి. నిమ్మలో ఉండే ఆమ్లత్వం ఎముకల్లోని కొవ్వును తగ్గించి, వాటిని బలహీనపరుస్తుంది. వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ఇది ఎముకల సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.
* పళ్లు దెబ్బతింటాయి: నిమ్మలో ఉండే ఆమ్లత్వం పంటి ఎనామిల్ను దెబ్బతీసి, పళ్లను సున్నితంగా మారుస్తుంది. ఇది పంటి బలాన్ని తగ్గిస్తుంది.
* డీహైడ్రేషన్: ఖాళీ కడుపుతో నిమ్మరసం తాగడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిమ్మరసంలో ఉండే అధిక ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం మూత్ర విసర్జనను పెంచుతుంది. అందువల్ల, నిమ్మరసాన్ని తక్కువ మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి.
* యాసిడిటీ, గుండెల్లో మంట: ఖాళీ కడుపుతో నిమ్మరసం తాగడం వల్ల కడుపులో అధికంగా యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది యాసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, వాంతులు, గ్యాస్ వంటి సమస్యలకు కారణం కావచ్చు.
* కిడ్నీపై ఒత్తిడి: నిమ్మలో ఉండే కొన్ని గుణాలు కిడ్నీలపై ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారిలో నిమ్మలోని సిట్రిక్ ఆమ్లం, ఆక్సలేట్లు కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. అందుకే భోజనం తర్వాత నిమ్మరసం తాగితే ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు ఉండవు.
* అతిసారం, వాంతులు: అతిగా నిమ్మరసం తాగడం వల్ల అతిసారం, వికారం, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు రావచ్చు. ఎందుకంటే శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ సి కంటే ఎక్కువ నిమ్మరసం తీసుకోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది.
* గొంతు నొప్పి: నిమ్మరసంలో ఉండే ఆమ్లత్వం గొంతులోని శ్లేష్మ పొరను చికాకు పెట్టి గొంతు నొప్పికి కారణం కావచ్చు.