Superfood : కొలెస్ట్రాల్, బీపీకి చెక్.. రోజువారీ డైట్లో ఈ 8 పవర్ ఫుడ్స్ మిస్ చేయొద్దు
Superfood : నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇటీవల కాలంలో అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యలు పెరగడంతో, గుండెపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. అందుకే మన దైనందిన ఆహారపు అలవాట్లు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. సరైన పోషకాలను అందించే ఆహారాన్ని రోజూ తీసుకోవడం ద్వారా గుండెను దృఢంగా ఉంచుకోవచ్చు. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచే అద్భుతమైన 8 ఆహారాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహారాలు ఇవి
వాల్నట్స్ : వీటిలో ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు , శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, రక్త నాళాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
అవకాడో : అవకాడోలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో ఉండే పొటాషియం, ఫోలేట్ రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడి, గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.
సాల్మన్ చేప : ఈ చేపలో ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. అంతేకాకుండా, శరీరంలోని ఉదర భాగాన్ని తగ్గించడానికి కూడా ఇవి సహాయపడతాయి.
రక్తపోటును నియంత్రించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచే ఆహారాలు
ఆకుకూరలు : పాలకూర వంటి ఆకుకూరల్లో పొటాషియం, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా, ఆకుకూరలలో ఉండే నైట్రేట్లు రక్తనాళాలను రిలాక్స్ చేసి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.
బీట్రూట్ : ఈ కూరగాయలో సహజమైన నైట్రేట్, పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది రక్త నాళాలను విస్తరించి, రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకారి.
టమాటా : టమాటాలో ఉండే పోషకాలు రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె కణాలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి.
అరటిపండు : అరటిపండులో పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇది అధిక రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, సోడియం ప్రభావాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఇతర ముఖ్యమైన ఆహారాలు
బెర్రీ పండ్లు : స్ట్రాబెర్రీలు వంటి బెర్రీ పండ్లు ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటాయి. ఇవి అధిక రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, రక్తనాళాల పనితీరును మెరుగుపరచడానికి తోడ్పడతాయి.
గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, ఈ ఆహారాలను తీసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, ఉప్పు, చక్కెర, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల వినియోగాన్ని తగ్గించడం ద్వారా మీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరచుకోవచ్చు.