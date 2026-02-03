Trump's Mastermind: భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం వెనుక 'సెర్గియో గోర్'.. ఎవరీ వ్యూహకర్త?
Trump's Mastermind: భారత్ మరియు అమెరికా మధ్య నెలల తరబడి కొనసాగుతున్న వాణిజ్య ప్రతిష్టంభనకు తెరపడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్పై టారిఫ్లను 50% నుండి 18%కి తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతో ఇరు దేశాల మధ్య కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. ఈ చారిత్రాత్మక ఒప్పందం వెనుక భారత్లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ (Sergio Gor) కీలక పాత్ర పోషించారు.
ట్రంప్ 'నమ్మిన బంటు'.. అతిచిన్న వయసులో రాయబారి!
కేవలం 39 ఏళ్ల వయసున్న సెర్గియో గోర్, ట్రంప్ పరిపాలనలో అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తుల్లో ఒకరు.
భారీ నియామకాలు: గతంలో వైట్హౌస్లో డైరెక్టర్గా పనిచేసిన గోర్, ట్రంప్ అజెండాను అమలు చేసేందుకు సుమారు 4,000 మంది అధికారుల ఎంపికలో కీలక భూమిక పోషించారు.
ద్విపాత్రాభినయం: ఆయన కేవలం రాయబారి మాత్రమే కాదు, దక్షిణ మరియు మధ్య ఆసియా వ్యవహారాల ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
వ్యక్తిగత బంధం: ప్రధాని మోదీ మరియు ట్రంప్ మధ్య ఉన్న స్నేహాన్ని 'నిజాయితీతో కూడిన బంధం'గా ఆయన అభివర్ణిస్తారు.
వాణిజ్య ఒప్పందం ముఖ్యాంశాలు:
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, భారత్ నుండి అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై పన్నులు తగ్గనున్నాయి. ప్రతిగా, భారత్ అమెరికా నుండి సుమారు $500 బిలియన్ల విలువైన ఇంధనం మరియు సాంకేతికతను కొనుగోలు చేయనుంది. రష్యన్ ఆయిల్ కొనుగోళ్లను భారత్ తగ్గించుకోవాలన్న ట్రంప్ షరతుపై కూడా చర్చలు సఫలమయ్యాయి. "భారత్-అమెరికా బంధానికి అపరిమితమైన సామర్థ్యం (Limitless Potential) ఉంది" అని గోర్ పేర్కొన్నారు.