Venezuela Oil Tanker Seized: వెనెజువెలా చమురు నౌకను స్వాధీనం చేసుకున్న అమెరికా బలగాలు!
Venezuela Oil Tanker Seized: అమెరికా ఆంక్షలను ఉల్లంఘిస్తూ వెనెజువెలా చమురును అక్రమంగా తరలిస్తున్న 'మరినెరా' (Marinera) నౌకను అమెరికా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ఉత్తర అట్లాంటిక్లో సినిమా ఫక్కీలో జరిగిన ఆపరేషన్.
Venezuela Oil Tanker Seized: వెనెజువెలాపై అమెరికా ముప్పేట దాడి చేస్తోంది. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకున్న అమెరికా, తాజాగా వెనెజువెలాకు చెందిన భారీ చమురు నౌకను స్వాధీనం చేసుకుని మరో షాక్ ఇచ్చింది. ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్రంలో రెండు వారాల పాటు సుదీర్ఘంగా వెంబడించిన అమెరికా సైన్యం, ఎట్టకేలకు నౌకను తన అధీనంలోకి తీసుకుంది.
ఏమిటీ వివాదం?
హిజ్బుల్లాతో సంబంధాలు: ఈ నౌక (గతంలో ఎం/వీ బెల్లా-1) లెబనాన్కు చెందిన తీవ్రవాద సంస్థ హిజ్బుల్లాకు సంబంధించిన కంపెనీ కోసం స్మగ్లింగ్కు పాల్పడుతోందని అమెరికా 2024లోనే నిషేధించింది.
సినిమా తరహాలో ఛేజింగ్: గత నెలలో కరీబియన్ సముద్రంలో ఈ నౌకను అడ్డుకునేందుకు అమెరికా కోస్ట్ గార్డ్ ప్రయత్నించగా, అది చాకచక్యంగా తప్పించుకుంది. అప్పటి నుండి అట్లాంటిక్ సముద్రంలో నిఘా పెట్టిన అమెరికా బలగాలు, బుధవారం స్కాట్లాండ్ - ఐస్లాండ్ మధ్య దీనిని చుట్టుముట్టాయి.
పేరు మార్పు: అమెరికా కళ్లు గప్పేందుకు ఈ నౌక తన పేరును 'మరినెరా' (Marinera) గా మార్చుకోవడమే కాకుండా, రష్యా జెండాతో ప్రయాణించడం గమనార్హం.
రష్యా హెచ్చరికల మధ్య ఆపరేషన్:
ఈ నౌకకు మద్దతుగా రష్యా తన సబ్మెరైన్లు మరియు యుద్ధ నౌకలను మోహరించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయినప్పటికీ, అమెరికా కోర్ట్ వారెంట్ మేరకు యూఎస్ యూరోపియన్ కమాండ్ మరియు కోస్ట్ గార్డ్ సంయుక్తంగా ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి. జెట్ విమానాలు, నిఘా డ్రోన్ల సాయంతో నౌకపైకి చేరుకున్న అమెరికా ప్రత్యేక బలగాలు సిబ్బందిని లొంగదీసుకున్నాయి.
ట్రంప్ ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయం:
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనెజువెలాపై 'టోటల్ బ్లాకేడ్' (సంపూర్ణ దిగ్బంధం) ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ నియామకం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. వెనెజువెలా చమురు ద్వారా అందే నిధులను ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు వాడకుండా అడ్డుకోవడమే తమ లక్ష్యమని వైట్ హౌస్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. తాజా పరిణామంతో అగ్రరాజ్యం అమెరికా మరియు రష్యా మధ్య సంబంధాలు మరింత ముదిరే అవకాశం కనిపిస్తోంది.