Venezuelan Oil To India: ట్రంప్ వ్యూహం: వెనెజువెలా చమురు ఇక భారత్ సొంతం?

Highlights

Venezuelan Oil To India: రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను తగ్గించుకోవాలని భారత్‌పై ఒత్తిడి తెస్తున్న అమెరికా, ఇప్పుడు ఒక కొత్త ప్రతిపాదనను ముందుకు తెచ్చింది.

Venezuelan Oil To India: రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను తగ్గించుకోవాలని భారత్‌పై ఒత్తిడి తెస్తున్న అమెరికా, ఇప్పుడు ఒక కొత్త ప్రతిపాదనను ముందుకు తెచ్చింది. వెనెజువెలా నుంచి సేకరించిన భారీ చమురు నిల్వలను భారత్‌కు విక్రయించేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం సిద్ధమవుతోంది.

కీలక పరిణామాలు ఇవే:

వెనెజువెలాలోని తాత్కాలిక యంత్రాంగం సుమారు 30 నుంచి 50 మిలియన్ బ్యారెళ్ల అత్యున్నత నాణ్యత గల చమురును అమెరికాకు అప్పగించనుంది. ఈ నిల్వలను కొత్త చట్టం ప్రకారం భారత్ వంటి ప్రపంచ దేశాలకు విక్రయించాలని వైట్‌హౌస్ యోచిస్తోంది.

ఈ చమురును అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరకే విక్రయిస్తామని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అయితే, దీని ద్వారా వచ్చే ఆదాయం అమెరికా నియంత్రణలోనే ఉంటుంది. ఈ నిధులను వెనెజువెలా మరియు అమెరికా ప్రజల సంక్షేమం కోసం వినియోగించనున్నారు.

చమురు రవాణా ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అమెరికా ఇంధన కార్యదర్శి క్రిస్ రైట్ను ట్రంప్ ఆదేశించారు. ఈ నిల్వలను నౌకల ద్వారా నేరుగా అమెరికా ఓడరేవులకు తరలించి, అక్కడి నుంచి ఇతర దేశాలకు సరఫరా చేయనున్నారు.

భారత్‌కు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో రష్యాపై ఉన్న ఆంక్షల వల్ల భారత్ చమురు కొనుగోళ్లలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పుడు అమెరికా చొరవతో వెనెజువెలా చమురు అందుబాటులోకి వస్తే, భారత్‌కు ఇంధన భద్రత లభించడమే కాకుండా రష్యాపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది.

