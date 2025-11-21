రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై అమెరికా శాంతి ప్రణాళిక
ఈ మేరకు 28 అంశాలతో కూడిన శాంతి ముసాయిదాను.. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీకి అమెరికా అధికారికంగా అందజేసింది. అమెరికా నుంచి భద్రతా హామీలు పొందాలంటే.. డాన్బాస్ ప్రాంతాన్ని రష్యాకు వదిలేయడంతో పాటు, సైన్యం పరిమాణాన్ని తగ్గించుకోవాలని సూచించింది. అయితే.. ఈ ఒప్పందంలో కేవలం ఉక్రెయిన్ మాత్రమే కాకుండా మాస్కో కూడా కొన్ని రాజీలకు రావాల్సి ఉంటుందని అమెరికా అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
కీవ్లో అమెరికా సైనిక ప్రతినిధులతో సమావేశమైన జెలెన్స్కీ.. ఈ ప్రతిపాదనపై వాషింగ్టన్తో ‘నిర్మాణాత్మకమైన, నిజాయతీతో కూడిన చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో జెలెన్స్కీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఈ అంశాలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
అమెరికా ప్రణాళికపై ఐరోపా దేశాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. రష్యా నుంచి స్పష్టమైన హామీలు లేకుండా ఉక్రెయిన్పై భారీ రాయితీల కోసం ఒత్తిడి తేవడంపై అసంతృప్తిగా ఉన్నాయన్నారు. ‘శాంతి అంటే లొంగిపోవడం కాదన్నారు. యుద్ధరంగంలో ఉక్రెయిన్ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో అమెరికా ఈ ప్రతిపాదనను తీసుకోచ్చింది. రష్యా సేనలు పోక్రోవ్స్క్ నగరం వైపు దూసుకెళ్తున్నాయి. దీనికితోడు, దేశంలో అవినీతి కుంభకోణం కారణంగా ఇద్దరు మంత్రులను తొలగించడం జెలెన్స్కీపై రాజకీయ ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. శాంతి స్థాపనకు ఇరుపక్షాలూ ‘కఠినమైన రాజీలకు’ సిద్ధపడాలని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వ్యాఖ్యానించారు. మొత్తంగా, అమెరికా శాంతి ప్రణాళిక ఉక్రెయిన్ యుద్ధ వ్యూహంలో కొత్త అనిశ్చితిని నింపింది.