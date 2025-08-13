US Pakistan Relations: టెర్రర్ ట్యాగ్తో పాటు ప్రశంసలు.. పాక్పై అమెరికా డబుల్ గేమ్!
US Pakistan Relations: ఉగ్రవాదంపై పాక్కి అమెరికా ప్రశంసలు, మరోవైపు టెర్రర్ ట్యాగ్! భారత్తో ఉద్రిక్తతల నడుమ యూఎస్ నుంచి గమనార్హ వ్యాఖ్యలు.
భారత్ (India)తో ఘర్షణ వాతావరణం కొనసాగుతున్న సమయంలో, అమెరికా (USA) పాకిస్థాన్ (Pakistan)పై గమనార్హమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఉగ్రవాద సంస్థలను అణచివేయడంలో పాక్ విజయవంతమైందని ప్రశంసిస్తూ, తాజాగా జరిగిన ఉగ్రదాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపింది.
ఇస్లామాబాద్లో పాక్-అమెరికా ప్రతినిధులు ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యలపై చర్చించిన అనంతరం విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో ఈ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. అయితే, ఇదే అమెరికా ఇటీవల లష్కరే తొయిబా అనుబంధ సంస్థ **ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్ (TRF)**ను ఉగ్రజాబితాలో చేర్చడం, అలాగే పహల్గాం దాడిలో పాక్ ప్రమేయాన్ని భారత్ నిరూపించిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రశంసలు రావడం విశేషం.
ఉగ్రవాద సంస్థలపై చర్చ
పాక్ విదేశాంగశాఖ ప్రకారం — “ప్రాంతీయ, గ్లోబల్ శాంతిభద్రతలకు ముప్పుగా ఉన్న ఉగ్రవాద సంస్థలను అణచివేయడంలో పాక్ విజయవంతమైందని అమెరికా ప్రశంసించింది” అని పేర్కొంది. బలోచిస్థాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (BLA), ఐఎస్ఐఎస్-ఖోరాసన్, తెహ్రీక్-ఏ-తాలిబన్ పాకిస్థాన్ (TTP) వంటి ఉగ్ర సంస్థల ముప్పును ఎదుర్కొనే వ్యూహాలపై ఇరు దేశాలు చర్చించాయి.
గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఒకరోజు ముందు అమెరికా బలోచిస్థాన్ లిబరేషన్ ఆర్మీ మరియు దాని అనుబంధ మాజిద్ బ్రిగేడ్లను అంతర్జాతీయ ఉగ్రసంస్థలుగా ప్రకటించింది.
మంచి సంబంధాలు కొనసాగుతాయి
అమెరికా విదేశాంగశాఖ ప్రకటన ప్రకారం — భారత్, పాకిస్థాన్లతో సంబంధాల్లో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా, మునుపటి మాదిరిగానే మంచి సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి. రెండు దేశాల దౌత్యవేత్తలు నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది.
భారత్పై పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్ అణ్వాయుధాల బెదిరింపులు చేసిన నేపథ్యంలో, అమెరికా నుంచి ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు వెలువడటం అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.