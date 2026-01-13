  • Menu
గ్రీన్‌లాండ్‌ విలీనానికి ట్రంప్ సర్కార్ సిద్ధం? రిపబ్లికన్ నేత సంచలన బిల్లు

Highlights

డెన్మార్క్‌ పరిధిలోని స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన గ్రీన్‌లాండ్‌ను తన భూభాగంలో విలీనం చేసుకునేందుకు అమెరికా వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తోంది.

డెన్మార్క్‌ పరిధిలోని స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన గ్రీన్‌లాండ్‌ను తన భూభాగంలో విలీనం చేసుకునేందుకు అమెరికా వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన కీలక పరిణామాలు ఇలా ఉన్నాయి.

రిపబ్లికన్ పార్టీ నేత, కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రాండీ ఫైన్ 'గ్రీన్‌లాండ్ విలీనం మరియు రాష్ట్ర హోదా' (Greenland Incorporation and Statehood) పేరుతో ఒక సంచలన బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. గ్రీన్‌లాండ్‌ను అమెరికాలో విలీనం చేసి, దానికి పూర్తి స్థాయి రాష్ట్ర హోదా కల్పించడం ఈ బిల్లు ప్రధాన ఉద్దేశం.

ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే, గ్రీన్‌లాండ్‌ను అమెరికా వశం చేసుకునే దిశగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారికంగా చర్యలు చేపట్టేందుకు వీలవుతుందని రాండీ ఫైన్ పేర్కొన్నారు.

గ్రీన్‌లాండ్‌పై పట్టు సాధించడం అమెరికా భద్రతకు ఎంతో అవసరమని రాండీ అభిప్రాయపడ్డారు.

అమెరికా ప్రత్యర్థి దేశాలు గ్రీన్‌లాండ్‌లో తమ ప్రభావాన్ని పెంచుకోవాలని చూస్తున్నాయని, దీనిని అడ్డుకోవడమే తమ ప్రాధాన్యత అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

భౌగోళికంగా మరియు ఖనిజ వనరుల పరంగా గ్రీన్‌లాండ్ అత్యంత కీలకమైన ప్రాంతం.

ఈ చారిత్రాత్మక బిల్లును ప్రవేశపెట్టినందుకు తనకు ఎంతో గర్వంగా ఉందని రాండీ ఫైన్ ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు.

