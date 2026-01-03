US Military Action in Venezuela: వెనిజులా అధ్యక్షుడు, అతడి భార్యను బంధించాం: డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన
US Military Action in Venezuela: అంతర్జాతీయ రాజకీయ యవనికపై పెను సంచలనం నమోదైంది.
US Military Action in Venezuela: అంతర్జాతీయ రాజకీయ యవనికపై పెను సంచలనం నమోదైంది. వెనెజులాపై అమెరికా మెరుపుదాడి చేసి, ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను బంధించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ పరిణామం ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ మేఘాలను గుర్తు చేస్తూ తీవ్ర కలకలం సృష్టిస్తోంది.
ఆపరేషన్ మదురో: డెల్టా ఫోర్స్ మెరుపుదాడి!
శనివారం తెల్లవారుజామున వెనెజులా రాజధాని కారకాస్ నగరం భారీ పేలుళ్లతో దద్దరిల్లింది. ఈ ఘటనపై ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా సంచలన ప్రకటన చేశారు.
నికోలస్ మదురోతో పాటు ఆయన భార్యను కూడా అమెరికా సైన్యం బంధించి, దేశం వెలుపలకు తరలించినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు.
అమెరికా సైన్యంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన 'డెల్టా ఫోర్స్' ఈ ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లు సమాచారం.
ఈ ఆపరేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఫ్లోరిడాలోని మార్-ఎ-లాగోలో స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 11 గంటలకు మీడియాకు వెల్లడించనున్నారు.
వెనెజులాలో యుద్ధ వాతావరణం
శనివారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో కారకాస్లో కనీసం ఏడు భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయి.
లా కార్లోటా సైనిక విమానాశ్రయం, ఫోర్ట్ టియునా స్థావరం సమీపంలో భారీగా పొగలు కమ్ముకున్నాయి. యుద్ధ విమానాల శబ్దాలతో స్థానికులు భయందోళనలకు గురయ్యారు.
మదురో ప్రభుత్వం దేశంలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది. నగరంలో విద్యుత్, ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిచిపోయాయి.
ఇది అమెరికా పాల్పడిన "సైనిక దురాక్రమణ" అని, తమ దేశ సహజ వనరులను దోచుకోవడానికే ఈ దాడి చేశారని వెనెజులా ప్రతినిధులు మండిపడ్డారు.
అమెరికా పౌరులకు హెచ్చరికలు
ఈ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికా రాయబార కార్యాలయం 'లెవెల్ 4' ట్రావెల్ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. వెనెజులాలో ఉన్న అమెరికన్లు తక్షణమే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని లేదా దేశం విడిచి రావాలని సూచించింది.