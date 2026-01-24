అమెరికాలో తెలుగు వారే టార్గెట్: రంగంలోకి ఐసీఈ (ICE).. అరెస్టులు, సోదాలతో వణుకుతున్న ఎన్నారైలు!
అమెరికాలో నివసిస్తున్న తెలుగు ప్రజలకు, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మరియు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు గడ్డుకాలం మొదలైంది.
అమెరికాలో నివసిస్తున్న తెలుగు ప్రజలకు, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మరియు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు గడ్డుకాలం మొదలైంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టాక వలస విధానంపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా 'ఇమిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్' (ICE) అధికారులు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా తెలుగు వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహిస్తుండటం యావత్ తెలుగు సమాజాన్ని షాక్కు గురిచేస్తోంది.
ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు?
అమెరికా భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అక్రమ వలసదారులను ఏరివేసే పనిలో పడింది ట్రంప్ సర్కార్. అయితే, ఇటీవల కాలంలో నకిలీ పత్రాలు, ఫేక్ గ్రీన్ కార్డులు మరియు వీసా నిబంధనల ఉల్లంఘన కేసుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో ఐసీఈ దృష్టి వీరిపై పడింది.
నకిలీ పత్రాలు: నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో యూనివర్సిటీల్లో అడ్మిషన్లు పొందిన విద్యార్థులు.
వీసా నిబంధనల ఉల్లంఘన: స్టూడెంట్ వీసాపై ఉంటూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బయట పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారు.
వర్క్ పర్మిట్ అక్రమాలు: నకిలీ డాక్యుమెంట్లతో ఐటీ కంపెనీల్లో కొలువు దీరిన ఉద్యోగులు.
పని ప్రదేశాల్లోనే సంకెళ్లు.. డిటెన్షన్ సెంటర్లకు తరలింపు!
తాజా నివేదికల ప్రకారం.. ఐసీఈ అధికారులు కేవలం ఇళ్లపైనే కాకుండా రెస్టారెంట్లు, షాపింగ్ మాల్స్, చివరకు ఐటీ కంపెనీల కార్యాలయాలకు కూడా వెళ్లి సోదాలు చేస్తున్నారు. మిన్నేసోటాలో ఓ ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు విద్యార్థులను, అలాగే ఒక ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న తెలుగు ఉద్యోగిని అధికారులు అరెస్ట్ చేయడం సంచలనంగా మారింది. సంబంధిత పత్రాలు చూపినా వినకుండా, అత్యంత దారుణంగా ఉండే డిటెన్షన్ సెంటర్లలో గంటల తరబడి నిర్బంధిస్తున్నట్లు సమాచారం.
నిపుణుల హెచ్చరిక:
వీసా నిబంధనలు పాటించని వారిని గుర్తించి నేరుగా స్వదేశానికి పంపే (Deportation) ప్రక్రియను అధికారులు వేగవంతం చేశారు.
"సరైన పత్రాలు ఉన్నవారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ, చట్ట విరుద్ధంగా పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ చేస్తున్న వారు, నకిలీ పత్రాలు కలిగిన వారు తక్షణమే అప్రమత్తం కావాలి." అని ఇమిగ్రేషన్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.