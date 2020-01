దొంగతనం కేసులో అరెస్టైన భార్య.. భార్య అమ్మాయి కాదని తెలిసి...

ఉగాండాలో ఓ ఇమామ్‌కు చేదు అనుభవం Highlights ఉగాండాలో ఓ ఇమామ్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. మహమ్మద్ ముతంబా అనే ఇమామ్ రెండు వారాల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్నాడు....

ఉగాండాలో ఓ ఇమామ్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. మహమ్మద్ ముతంబా అనే ఇమామ్ రెండు వారాల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పెళ్లి తరువాత మహమ్మద్ భార్య పీరియడ్స్‌ నడుస్తోందని చెప్పడంతో ఆమెకు దూరంగా ఉంటూ వచ్చాడు. పెళ్లైన రెండు వారాల తర్వాత మహమ్మద్ భార్య పక్కింట్లో దొంగతనానికి పాల్పడింది. తమ ఇంట్లో దొంగతనానికి పాల్పడిందంటూ పక్కింటి వాళ్లు మహమ్మద్ భార్యపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మహమ్మద్ భార్యను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు అతడి ఇంటికి వచ్చారు. అరెస్ట్ చేసే ముందు ఓ మహిళా పోలీస్ ఇంటిని, మహమ్మద్ భార్యను సోదా చేశారు. ఇదే సమయంలో మహమ్మద్ భార్య శరీరాన్ని సోదా చేస్తూ మహిళా పోలీస్‌ ఒక్కసారిగా కంగుతింది. మహమ్మద్ భార్య నిజానికి అమ్మాయి కాదని అతడు ఒక మగవ్యక్తి అనే నిజం సోదాలో బయట పడింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మహమ్మద్ ఒక్కసారిగా షాకయ్యాడు. నిందితుడు తనకు మసీద్‌లో పరిచయమైనట్టు మహమ్మద్ చెబుతున్నాడు. సంప్రదాయంగా కనిపించడంతో పెళ్లి ప్రస్తావన తెచ్చానని నిందితుడు ఓకే చెప్పడంతో పెళ్లి చేసుకున్నానని జరిగిపోయిన పీడకలను గుర్తుచేసుకున్నాడు.