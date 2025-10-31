Donald Trump: అణ్వాయుధాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కామెంట్స్
Donald Trump: మూడు దశాబ్దాల బ్రేక్ తర్వాత తమ అణ్వాయుధ పరీక్షలను తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు.
Donald Trump: మూడు దశాబ్దాల బ్రేక్ తర్వాత తమ అణ్వాయుధ పరీక్షలను తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. అణ్వాయుధాలకు ఉన్న విధ్వంసకర శక్తి కారణంగానే ఆ పరీక్షలు చేయకూడదని గతంలో నిర్ణయించుకున్నామని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు మారిన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తిరిగి అణు సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటున్నామని తెలిపారు.
