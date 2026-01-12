Donald Trump: తనను తాను వెనెజువెలా అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించుకున్న ట్రంప్
Donald Trump: వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికొలస్ మదురోను అమెరికా బలగాలు బలవంతంగా అరెస్ట్ చేసి ఫ్లోరిడాకు తరలించడంతో, ఆయన అధికార బాధ్యతలను తాత్కాలికంగా దేశ ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సి రోడ్రిగ్జ్ చేపట్టారు. వెనెజువెలా రక్షణమంత్రి ప్రకారం, డెల్సి రోడ్రిగ్జ్ ఈ 90 రోజుల పాటు అధ్యక్ష బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు.
ఈ ఘటనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్లో ఒక పోస్టు పెట్టి, తానేనని వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు అని పేర్కొన్నారు. దీనిలో వికీపీడియాను పోలిన ఎడిటెడ్ ఫొటోను షేర్ చేశారు, ఇందులో డొనాల్డ్ ట్రంప్ను వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా చూపించారు. ఫొటో కింద ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు సమాచారం.
మదురో అరెస్టు తరువాత, వెనెజువెలా అధ్యక్ష బాధ్యతలను ఎవరు చేపడతారన్న విషయంలో కొన్ని గందరగోళాలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రతిపక్ష నేత, నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత జువాన్ గైడో (Machado) ఈ బాధ్యతలు చేపట్టవచ్చని ప్రచారం జరిగింది. అయితే, మదురోకు ప్రజల మద్దతు లేనందున, ట్రంప్ స్పష్టంగా ఆమెకు (Machado కి కాదు) అధ్యక్ష బాధ్యతలు అప్పగించలేమని తెలిపారు. ఈ నేపధ్యంలో ట్రంప్ తాజా ప్రకటన ప్రత్యేక సంచలనంగా మారింది.