ఇండియా, పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపింది నేనే.. మరోసారి ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Donald Trump: భారత్, పాకిస్థాన్‌ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ మరోసారి స్పష్టం చేశారు.

