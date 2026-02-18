  • Menu
The New Gold: రష్యాలో కొత్త 'గోల్డ్'.. కిలో దోసకాయ ధర వింటే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Highlights

The New Gold: రష్యాలో 'బంగారం'లా మారిన దోసకాయల ధరలు! యుద్ధం మరియు ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావంతో కిలో రూ.350 దాటిన వైనం. అవాక్కవుతున్న సామాన్య జనం.

The New Gold: ఉక్రెయిన్ యుద్ధం రష్యా సామాన్యుల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. ప్రస్తుతం రష్యాలో దోసకాయలు (Cucumbers) విలాస వస్తువులుగా మారిపోయాయి. సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు వీటిని "కొత్త బంగారం" అని పిలుస్తూ తమ ఆగ్రహాన్ని, విస్మయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డిసెంబర్ నెల నుంచి వీటి ధరలు ఏకంగా రెట్టింపు అయ్యి.. కిలో 300 రూబిళ్లు (సుమారు రూ. 356) కి చేరుకున్నాయి.



మాంసంతో పోటీ పడుతున్న ధరలు:

గతంలో రష్యాలో గుడ్ల ధరలు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు వాటిని 'బంగారు గుడ్లు' అని పిలిచేవారు. ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని దోసకాయలు ఆక్రమించాయి. ఫోర్బ్స్ రష్యా నివేదిక ప్రకారం, అనేక సూపర్ మార్కెట్లలో దోసకాయల ధరలు మాంసం మరియు దిగుమతి చేసుకున్న అరటిపండ్ల ధరలతో సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో సామాన్య ప్రజలు అత్యంత ప్రాథమికమైన కూరగాయలను కూడా కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు:

యుద్ధకాల ద్రవ్యోల్బణం: రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా సైనిక అవసరాల వైపు మళ్లడంతో పౌర రంగంలో ధరలు నియంత్రణ లేకుండా పెరుగుతున్నాయి.

కార్మిక కొరత: యుద్ధం కారణంగా యువకులు పెద్ద సంఖ్యలో సైన్యంలో చేరడంతో గ్రీన్‌హౌస్ సాగు చేసేవారు కరువయ్యారు.

పన్నుల భారం: జనవరి 1, 2026 నుండి వాట్ (VAT) 20% నుండి 22%కి పెరగడం ధరలపై అదనపు ఒత్తిడి తెచ్చింది.

సీజనల్ కారకాలు: శీతాకాలం కావడం వల్ల ఉత్పత్తి తగ్గడం కూడా ఒక కారణంగా ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

ప్రభుత్వంపై పెరిగిన ఒత్తిడి:

ధరల పెరుగుదలపై రష్యాలోని రాజకీయ పక్షాలు రిటైలర్లను నిలదీస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ నియంత్రణ సంస్థ (Antimonopoly Regulator) ఇప్పటికే పెంపకందారులను వివరణ కోరింది. పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, కొన్ని చోట్ల సూపర్ మార్కెట్లు ఒక్కో కస్టమర్ ఎన్ని దోసకాయలు కొనాలనే దానిపై పరిమితులు విధిస్తుండగా, మరికొన్ని వార్తాపత్రికలు ప్రజలకు ఇంట్లోనే పెంచుకోవడానికి విత్తనాలను ఉచితంగా ఇస్తున్నాయి.

