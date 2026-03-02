Iran Drone Attack: సౌదీ అరామ్కోపై అణుబాంబు లాంటి డ్రోన్ దాడి.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెన్షన్ షురూ..!
Iran Drone Attack: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు భీకర రూపం దాల్చాయి. ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులతో గల్ఫ్ దేశాలు అట్టుడుకుతున్నాయి.
Iran Drone Attack: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు భీకర రూపం దాల్చాయి. ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులతో గల్ఫ్ దేశాలు అట్టుడుకుతున్నాయి. తాజాగా సౌదీ అరేబియాలోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు శుద్ధి కేంద్రాల్లో ఒకటైన అరామ్కో (Saudi Aramco) రిఫైనరీపై ఇరాన్ డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. రాస్ తనురాలోని ఈ కీలక ప్లాంట్పై ఇరాన్ తన శక్తివంతమైన షాహెద్-136 (Shahed-136) డ్రోన్లతో దాడి చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి.
భారీగా చెలరేగిన మంటలు - నిలిచిన ఉత్పత్తి:
ఈ డ్రోన్ దాడి కారణంగా రిఫైనరీ వద్ద పెను ప్రమాదం సంభవించింది. చమురు నిల్వలు ఉన్న ప్రాంతంలో భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా రిఫైనరీని తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం మంటలు అదుపులోకి వచ్చినప్పటికీ, జరిగిన ఆస్తి మరియు ప్రాణనష్టంపై పూర్తి వివరాలు అందాల్సి ఉంది.
భగ్గుమంటున్న క్రూడాయిల్ ధరలు:
ఈ దాడి అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఇప్పటికే హర్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ అడ్డుకోవడంతో చమురు ధరలు 10 శాతం పెరిగాయి. తాజా అరామ్కో దాడితో బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర 80 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడితే ధరలు మరిన్ని రికార్డులను సృష్టించే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా దాడులు:
ఒక్క సౌదీనే కాకుండా, పశ్చిమాసియాలోని ఇతర దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా స్థావరాలపై కూడా ఇరాన్ దాడులు కొనసాగిస్తోంది.
కువైట్: అమెరికా ఎంబసీపై డ్రోన్ దాడి.
దుబాయ్, దోహా, అబుదాబి: ఈ నగరాల్లో ఈరోజు తెల్లవారుజామున భారీ పేలుడు శబ్దాలు వినిపించాయి.
జెరూసలెం: ఇజ్రాయెల్ రాజధానిలోనూ యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది.
ఈ పరిణామాలు మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీస్తాయేమోనన్న ఆందోళన ప్రపంచ దేశాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. భారత్ వంటి చమురు దిగుమతి దేశాలపై ఈ ప్రభావం అత్యంత తీవ్రంగా ఉండనుంది.