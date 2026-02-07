యుద్ధానికి ఎండ్ కార్డ్? జూన్ లోపు ఒప్పందం కావాల్సిందే.. ఉక్రెయిన్కు అమెరికా గడువు!
Russia-Ukraine War End: దాదాపు నాలుగేళ్లుగా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి తెరదించేందుకు అమెరికా దూకుడు పెంచింది.
Russia-Ukraine War End: దాదాపు నాలుగేళ్లుగా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి తెరదించేందుకు అమెరికా దూకుడు పెంచింది. ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి యుద్ధం ముగింపుపై ఒక స్పష్టమైన ఒప్పందానికి రావాలని అటు రష్యాకు, ఇటు ఉక్రెయిన్కు వాషింగ్టన్ డెడ్లైన్ విధించింది. ఈ విషయాన్ని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ స్వయంగా వెల్లడించారు.
అమెరికా ఒత్తిడి - జెలెన్స్కీ ప్రకటన: మీడియాతో మాట్లాడిన జెలెన్స్కీ, అమెరికా యంత్రాంగం నుంచి తమకు అందిన స్పష్టమైన ఆదేశాలను వివరించారు. "ఈ వేసవి ప్రారంభంలోగా యుద్ధాన్ని కొలిక్కి తీసుకురావాలని అమెరికన్లు సూచించారు. జూన్ నాటికి ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రక్రియ పూర్తి కావాలని, లేనిపక్షంలో ఇరుపక్షాలపై ఒత్తిడి తీవ్రం చేస్తామని ట్రంప్ యంత్రాంగం స్పష్టం చేసింది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అబుధాబీ చర్చలు - అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం: ఇప్పటికే అబుధాబీ వేదికగా రెండు విడతల చర్చలు పూర్తయ్యాయి. ఈ భేటీల్లో అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, ట్రంప్ అల్లుడు జేర్డ్ కుష్నర్ వంటి కీలక నేతలు పాల్గొన్నారు. తాజాగా మూడో విడత చర్చలను అమెరికాలోనే నిర్వహించాలని నిర్ణయించగా, అందుకు ఉక్రెయిన్ అంగీకారం తెలిపింది.
కొనసాగుతున్న ప్రతిష్టంభన: అమెరికా చొరవ తీసుకుంటున్నప్పటికీ, భూభాగాల విషయంలో ఇరు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరడం లేదు.
రష్యా డిమాండ్: డాన్బాస్ ప్రాంతం నుంచి ఉక్రెయిన్ బలగాలు పూర్తిగా వైదొలగాలని మాస్కో పట్టుబడుతోంది.
ఉక్రెయిన్ స్పందన: తమ భూభాగాలను వదులుకునే ప్రసక్తే లేదని, ఈ షరతుకు తాము ఎప్పటికీ అంగీకరించబోమని కీవ్ తెగేసి చెబుతోంది.
ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చాక యుద్ధాన్ని ఆపడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న నేపథ్యంలో, ఈ జూన్ డెడ్లైన్ అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.