ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా ప్రతీకారం: అత్యాధునిక హైపర్సోనిక్ క్షిపణితో విరుచుకుపడ్డ పుతిన్!
Highlights

రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ నివాసమే లక్ష్యంగా ఇటీవల జరిగిన డ్రోన్ల దాడికి క్రెమ్లిన్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంది.

రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ నివాసమే లక్ష్యంగా ఇటీవల జరిగిన డ్రోన్ల దాడికి క్రెమ్లిన్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఉక్రెయిన్‌పై అత్యంత వేగవంతమైన, విధ్వంసకర హైపర్సోనిక్ క్షిపణి 'ఒరెష్నిక్'ను ప్రయోగించినట్లు రష్యా అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఒరెష్నిక్ క్షిపణి ప్రత్యేకతలు ఇవే:

ఇది ధ్వని కంటే 10 రెట్లు వేగంతో (Mach 10) ప్రయాణించగలదు. అంటే దీనిని అడ్డుకోవడం ప్రస్తుతమున్న ఏ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థకైనా దాదాపు అసాధ్యం. రష్యా రక్షణ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ మిస్సైల్ పరిధిలోకి దాదాపు ఐరోపా ఖండంలోని అన్ని దేశాలు వస్తాయి. ఇది నాటో (NATO) దేశాలకు స్పష్టమైన హెచ్చరికగా భావించవచ్చు. పుతిన్ నివాసంపై జరిగిన దాడికి ప్రతిస్పందనగానే ఈ అత్యాధునిక ఆయుధాన్ని వాడినట్లు రష్యా స్పష్టం చేసింది.

ఈ క్షిపణి ప్రయోగంతో యుద్ధం మరింత ముదిరే అవకాశం కనిపిస్తోంది. సాధారణ క్షిపణులకు భిన్నంగా హైపర్సోనిక్ ఆయుధాలను రష్యా వాడటం ప్రపంచ దేశాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

