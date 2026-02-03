  • Menu
చమురు నిలిపివేతపై భారత్ నుంచి సమాచారం లేదు: రష్యా క్లారిటీ!

తమ నుంచి చమురు (Crude Oil) కొనుగోలును నిలిపివేయడం గురించి భారత్ తమకు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదని రష్యా స్పష్టం చేసింది.

తమ నుంచి చమురు (Crude Oil) కొనుగోలును నిలిపివేయడం గురించి భారత్ తమకు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదని రష్యా స్పష్టం చేసింది. భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం నేపథ్యంలో రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు ఆగిపోతాయన్న వార్తలపై రష్యా అధ్యక్ష కార్యాలయం క్రెమ్లిన్ స్పందించింది.

రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు ఆపేస్తామని గానీ, అమెరికాతో చమురు కొనుగోలు ఒప్పందం చేసుకున్నామని గానీ భారత్ తమకు చెప్పలేదని క్రెమ్లిన్ అధికార ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్ వెల్లడించారు.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల మాట్లాడుతూ.. భారత్ తమతో ట్రేడ్ డీల్ చేసుకుందని, ఇందులో భాగంగా రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు నిలిపివేసి వెనిజులా నుంచి కొనుగోలు చేయడానికి భారత్ అంగీకరించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో రష్యా ఈ వివరణ ఇచ్చింది.

భారత్‌తో తమకు ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు, వాణిజ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని రష్యా తెలిపింది. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతం అయ్యేలా కృషి చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.

