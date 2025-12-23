మెక్సికోలో కుప్పకూలిన నేవీ విమానం
మెక్సికోలో నేవీకి చెందిన విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. ఏడాది వయసున్న చిన్నారిని వైద్యచికిత్స కోసం తరలిస్తుండగా టెక్సాస్లోని గాల్వేస్టోన్ కాజ్వే వద్ద విమానం కుప్పకూలిందని మెక్సికో నౌకాదళం తెలిపింది. ఈ విమానంలో చిన్నారితో పాటు నలుగురు నేవీ అధికారులు, మరో నలుగురు పౌరులు ఉన్నారని, వీరిలో ఎవరు మృతి చెందారనేది స్పష్టంగా తెలియదని మెక్సికన్ అధికారులు తెలిపారు.
సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని, ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అధికారులు, నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సేఫ్టీ బోర్డు బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయని వెల్లడించారు. గాల్వేస్టోన్ కౌంటీ షరీఫ్ కార్యాలయం ప్రమాదంపై స్పందించి, సహాయక చర్యల కోసం డ్రోన్ యూనిట్తో సహా రెస్క్యూ సిబ్బంది ఆ స్థలానికి వెళ్లినట్లు తెలిపింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని వెల్లడించింది. అయితే, ప్రమాదానికి పొగమంచే కారణంగా అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.