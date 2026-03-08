Russia Ukraine War : ఆగిపోయిన శాంతి చర్చలు.. ఆగని బాంబుల మోత.. ఉక్రెయిన్ పై 480 డ్రోన్లతో విరుచుకుపడ్డ రష్యా
Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్లోని ఖార్కీవ్లో రష్యా క్షిపణి దాడిలో 10 మంది మరణించారు. 480 డ్రోన్లతో రష్యా భీకర దాడులు చేయగా, ప్రపంచ దేశాల మద్దతు కావాలని అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీ విజ్ఞప్తి చేశారు.
Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం మరోసారి అత్యంత భయానక రూపం దాల్చింది. ఉక్రెయిన్ రెండో అతిపెద్ద నగరం ఖార్కీవ్పై రష్యా జరిపిన భీకర మిస్సైల్ దాడిలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక ఐదు అంతస్తుల నివాస భవనంపై రష్యా క్షిపణి నేరుగా వచ్చి పడటంతో, ఆ భవనం కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో ఇద్దరు చిన్నారులు సహా 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 16 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు, ఆమె కుమారుడు (రెండో తరగతి విద్యార్థి)తో పాటు ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న ఒక బాలిక కూడా ఉండటం అందరినీ కలిచివేస్తోంది.
రష్యా క్షిపణుల విధ్వంసం
ఈ దాడిలో రష్యా తన సరికొత్త క్రూయిజ్ మిస్సైల్ ఇజ్దేలియే-30ను ఉపయోగించినట్లు ఉక్రెయిన్ అధికారులు గుర్తించారు. దాదాపు 1,500 కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించగల సామర్థ్యం ఉన్న ఈ క్షిపణి, అత్యాధునిక శాటిలైట్ నావిగేషన్ వ్యవస్థతో పనిచేస్తుంది. ఇది ఉక్రెయిన్ రక్షణ వ్యవస్థలకు చిక్కకుండా లోపలికి చొచ్చుకు రాగలదు. కేవలం ఖార్కీవ్పైనే కాకుండా, రష్యా రాత్రంతా ఉక్రెయిన్పై 29 క్షిపణులు, ఏకంగా 480 డ్రోన్లతో దాడికి తెగబడింది. ఉక్రెయిన్ రక్షణ దళాలు 19 క్షిపణులను, 453 డ్రోన్లను కూల్చివేసినప్పటికీ, మిగిలినవి ప్రధాన నగరాల్లోని విద్యుత్ కేంద్రాలు, రైల్వే వ్యవస్థలపై పడి భారీ నష్టాన్ని కలిగించాయి.
ప్రపంచ దేశాలకు జెలెన్ స్కీ పిలుపు
ఈ అమానుష దాడిని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్ స్కీ తీవ్రంగా ఖండించారు. నివాస భవనాలను, అమాయక ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రష్యా చేస్తున్న ఈ దాడులను ప్రపంచం మౌనంగా చూడకూడదని ఆయన కోరారు. రష్యా దాడులను తిప్పికొట్టేందుకు తమకు అంతర్జాతీయ సమాజం నుంచి మరింత మద్దతు అవసరమని ఆయన X వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. ముఖ్యంగా ఐరోపా సమాఖ్య, అమెరికా తమ రక్షణ కవచాలను బలోపేతం చేసేందుకు ఆయుధ సాయం అందించాలని కోరారు.
అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం
మరోవైపు మధ్యప్రాచ్యంలో ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ప్రపంచ దృష్టిని మళ్ళించాయని జెలెన్ స్కీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్ తయారీ 'షాహెద్' డ్రోన్లను రష్యా పెద్ద సంఖ్యలో వాడుతోందని, దీనివల్ల ఉక్రెయిన్ తీవ్రంగా నష్టపోతోందని ఆయన తెలిపారు. ఇదే సమయంలో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంలో జరగాల్సిన రష్యా-ఉక్రెయిన్ చర్చల కొత్త రౌండ్ కూడా వాయిదా పడింది. ఉక్రెయిన్ తన ఉనికి కోసం చేస్తున్న ఈ పోరాటంలో ఇంధన, రవాణా వ్యవస్థలు దెబ్బతినడం ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా పెను ప్రభావం చూపుతోంది.