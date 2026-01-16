  • Menu
Israel-Iran Conflict: ఇజ్రాయెల్‌లోని భారతీయులకు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు.. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని సూచన!

Highlights

Israel-Iran Conflict: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ముప్పు పొంచి ఉందన్న నిఘా వర్గాల హెచ్చరికలతో భారత్ అప్రమత్తమైంది.

Israel-Iran Conflict: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ముప్పు పొంచి ఉందన్న నిఘా వర్గాల హెచ్చరికలతో భారత్ అప్రమత్తమైంది. ఇరాన్ మరియు ఇజ్రాయెల్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఎప్పుడైనా ఘర్షణకు దారితీయవచ్చనే ఆందోళనల నేపథ్యంలో, అక్కడ నివసిస్తున్న భారత పౌరుల కోసం కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ (MEA) శుక్రవారం అత్యవసర అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.

ఇజ్రాయెల్‌లోని భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్‌లో సుమారు 40 వేల మందికి పైగా భారతీయులు నివసిస్తున్నారు. వీరిలో ఐటీ నిపుణులు, నర్సింగ్ సిబ్బంది మరియు విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు.

నియమాలు: ఇజ్రాయెల్ అంతర్గత భద్రతా విభాగం సూచించే భద్రతా ప్రోటోకాల్స్‌ను ఖచ్చితంగా పాటించాలని కేంద్రం కోరింది.

నిషేధం: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్లాలనుకునే వారు తమ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని, అక్కడ ఉన్నవారు అనవసరంగా బయట తిరగవద్దని ఎంబసీ స్పష్టం చేసింది.

నమోదు: ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్న భారతీయులు వెంటనే ఎంబసీ వెబ్‌సైట్‌లో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలని సూచించింది.

ఇరాన్ నుండి తరలింపుకు సిద్ధం

మరోవైపు ఇరాన్‌లో నెలకొన్న అనిశ్చితి దృష్ట్యా అక్కడ ఉన్న 10 వేల మంది భారతీయుల భద్రతపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. టెహ్రాన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఇప్పటికే విద్యార్థులు, పర్యాటకులు తక్షణమే వాణిజ్య విమానాల ద్వారా దేశం విడిచి రావాలని సూచించింది. ఏవైనా అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తితే సంప్రదించడానికి ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

అత్యవసర సహాయం కోసం:

ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్న భారతీయులు ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే ఈ క్రింది నంబర్ ద్వారా ఎంబసీని సంప్రదించవచ్చు:

హెల్ప్‌లైన్ నంబర్: +972-54-7520711

అమెరికా, బ్రిటన్ వంటి దేశాలు కూడా తమ పౌరులకు ఇవే తరహా హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు అత్యంత ఆందోళనకరంగా మారుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

