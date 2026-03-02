  • Menu
Highlights

Israel-Hezbollah War: పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు అత్యంత భయంకరంగా మారాయి. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య నడుస్తున్న పోరులోకి ఇప్పుడు లెబనాన్‌కు చెందిన హిజ్బుల్లా అధికారికంగా ప్రవేశించింది.

Israel-Hezbollah War: పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు అత్యంత భయంకరంగా మారాయి. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య నడుస్తున్న పోరులోకి ఇప్పుడు లెబనాన్‌కు చెందిన హిజ్బుల్లా అధికారికంగా ప్రవేశించింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మృతి తర్వాత మధ్యప్రాచ్యంలో సమీకరణాలు వేగంగా మారిపోయాయి. తమ నాయకుడి మృతికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ప్రతిన బూనిన హిజ్బుల్లా, ఇజ్రాయెల్ భూభాగంపై దాడులకు తెగబడింది.

నిజానికి 2024లో హిజ్బుల్లా మరియు ఇజ్రాయెల్ మధ్య సీజ్‌ఫైర్ (కాల్పుల విరమణ) ఒప్పందం జరిగింది. అయితే ఖమేనీ మరణానంతరం ఈ ఒప్పందాన్ని పక్కనబెట్టిన హిజ్బుల్లా, ఉత్తర ఇజ్రాయెల్‌లోని కీలక నగరమైన హైఫా (Haifa) లక్ష్యంగా భారీగా క్షిపణులను ప్రయోగించింది.

హిజ్బుల్లా దాడులకు ఇజ్రాయెల్ ధీటుగా బదులిస్తోంది. దక్షిణ లెబనాన్‌లోని హిజ్బుల్లా స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ (IDF) విరుచుకుపడుతోంది. కేవలం సరిహద్దుల్లోనే కాకుండా, లెబనాన్ రాజధాని బీరూట్ (Beirut) పై కూడా ఇజ్రాయెల్ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ వైమానిక దాడులతో లెబనాన్ అతలాకుతలమవుతోంది.

కీలక అంశాలు:

ప్రతీకారేచ్ఛ: ఖమేనీ మరణమే ప్రధాన కారణం.

టార్గెట్ హైఫా: ఇజ్రాయెల్ ఆర్థిక కేంద్రంపై హిజ్బుల్లా గురి.

బీరూట్ అతలాకుతలం: ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులతో దద్దరిల్లుతున్న లెబనాన్ రాజధాని.

ముగిసిన సీజ్‌ఫైర్: శాంతి ఒప్పందాలకు స్వస్తి పలికి యుద్ధానికే మొగ్గు.

