Pakistan: ఖమేనీ హత్యతో పాక్ లో కల్లోలం.. ఆర్థిక సంక్షోభంపై తీవ్ర ఆందోళన
Pakistan: ఇరాన్ సర్వోన్నత నేత అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ హత్య ప్రకంపనలు పొరుగు దేశమైన పాకిస్థాన్ను కుదిపేస్తున్నాయి.
Pakistan: ఇరాన్ సర్వోన్నత నేత అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ హత్య ప్రకంపనలు పొరుగు దేశమైన పాకిస్థాన్ను కుదిపేస్తున్నాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఖమేనీ మరణించారన్న వార్తతో పాక్ వ్యాప్తంగా తీవ్ర అశాంతి నెలకొంది. ఈ పరిణామం ఆ దేశ భద్రతతో పాటు కునారిల్లుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థపై కోలుకోలేని దెబ్బ తీస్తుందని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రణరంగంగా మారిన వీధులు.. 25 మంది బలి
ఖమేనీ హత్యకు నిరసనగా పాకిస్థాన్లోని ప్రధాన నగరాల్లో అమెరికా వ్యతిరేక ప్రదర్శనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ అల్లర్లలో కనీసం 25 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, వందలాది మంది గాయపడ్డారు. ఆగ్రహంతో ఊగిపోతున్న నిరసనకారులు కరాచీలోని అమెరికా కాన్సులేట్లోకి దూసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా, భద్రతా బలగాలు అతికష్టమ్మీద అడ్డుకున్నాయి. లాహోర్లో కూడా అమెరికా రాయబార కార్యాలయాలపై దాడులకు జరిగిన ప్రయత్నాలను పోలీసులు భగ్నం చేశారు.
ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తీవ్ర విచారం
ఈ పరిణామాలపై పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ స్పందిస్తూ ఇరాన్ ప్రజలకు తన సానుభూతిని తెలిపారు. "అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘించి దేశాధినేతలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఆందోళనకరం. ఇది ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని ఆయన ఎక్స్ (X) వేదికగా పేర్కొన్నారు.
పాకిస్థాన్కు ఆర్థిక గండం?
పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఈ యుద్ధ మేఘాలు పాకిస్థాన్ ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీస్తాయని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇంధన సంక్షోభం: హోర్ముజ్ జలసంధి మూతపడితే పాక్లో చమురు ధరలు, విద్యుత్ ఛార్జీలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి.
రెమిటెన్స్ల కోత: గల్ఫ్ దేశాల్లో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది పాకిస్థానీయులు ఉద్యోగాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది, దీనివల్ల దేశానికి వచ్చే విదేశీ ద్రవ్యం నిలిచిపోతుంది.
చైనా విశ్లేషణ: పాకిస్థాన్పై ఈ ప్రభావం అత్యంత ప్రతికూలంగా ఉండబోతోందని 'చైనా డైలీ' తన కథనంలో స్పష్టం చేసింది.
మొత్తానికి ఖమేనీ మరణం కేవలం ఇరాన్కే పరిమితం కాకుండా, పాకిస్థాన్ను రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా చిక్కుల్లోకి నెట్టివేస్తోంది.