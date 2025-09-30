  • Menu
Home  > ప్రపంచం

School Building Collapses: ఇండోనేషియాలో కుప్పకూలిన స్కూల్ బిల్డింగ్.. శిథిలాల కింద 65 మంది విద్యార్థులు

School Building Collapses: ఇండోనేషియాలో కుప్పకూలిన స్కూల్ బిల్డింగ్.. శిథిలాల కింద 65 మంది విద్యార్థులు
x
Highlights

School Building Collapses: ఇండోనేషియాలోని సిడోర్జియో మల్టీ మోడల్ ఇస్లామిక్ స్కూల్ బిల్డింగ్ కుప్పకూలింది.

School Building Collapses: ఇండోనేషియాలోని సిడోర్జియో మల్టీ మోడల్ ఇస్లామిక్ స్కూల్ బిల్డింగ్ కుప్పకూలింది. ప్రార్థన కోసం 100 మంది విద్యార్థులు ఒకే దగ్గర గుమికూడారు. ఒక్కసారిగా బిల్డింగ్ కుప్పకూలడంతో ఓ విద్యార్థి మృతి చెందాడు. బిల్డింగ్ శిథిలాల కింద 65 మంది విద్యార్థులు చిక్కుకుపోయారు. రెస్య్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టి 8 మందిని రక్షించారు. ఇంకా పలువురి ఆచూకీ గుర్తించలేదు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు స్కూల్ దగ్గరికి చేరుకుని తమ పిల్లల ఆచూకీ తెలపాలని కోరుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick