School Building Collapses: ఇండోనేషియాలో కుప్పకూలిన స్కూల్ బిల్డింగ్.. శిథిలాల కింద 65 మంది విద్యార్థులు
School Building Collapses: ఇండోనేషియాలోని సిడోర్జియో మల్టీ మోడల్ ఇస్లామిక్ స్కూల్ బిల్డింగ్ కుప్పకూలింది. ప్రార్థన కోసం 100 మంది విద్యార్థులు ఒకే దగ్గర గుమికూడారు. ఒక్కసారిగా బిల్డింగ్ కుప్పకూలడంతో ఓ విద్యార్థి మృతి చెందాడు. బిల్డింగ్ శిథిలాల కింద 65 మంది విద్యార్థులు చిక్కుకుపోయారు. రెస్య్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టి 8 మందిని రక్షించారు. ఇంకా పలువురి ఆచూకీ గుర్తించలేదు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు స్కూల్ దగ్గరికి చేరుకుని తమ పిల్లల ఆచూకీ తెలపాలని కోరుతున్నారు.
