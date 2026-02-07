India-US Interim Trade Deal: భారత్ అమెరికా మధ్య ట్రేడ్ డీల్ ఖరారు
India-US Interim Trade Deal: భారత్, అమెరికా మధ్య మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారయ్యింది.
India-US Interim Trade Deal: భారత్, అమెరికా మధ్య మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారయ్యింది. భారత్ ఉత్పత్తులపై 50% సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు అమెరికా అధికారిక ముసాయిదా విడుదల చేసింది. వాణిజ్య ఒప్పందంతో అదనపు మార్కెట్ ప్రవేశిస్తుందని ప్రకటించింది.
అమెరికా నుంచి భారీగా ఇంధనం గ్యాస్ను.. భారత్ దిగుమతి చేసుకోనుందని ప్రకటనలో వెల్లడించింది. 500 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఎనర్జీ, టెక్నాలజీ, బొగ్గు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలుకు భారత్ అంగీకారించినట్లు పేర్కొంది. జనరిక్ మందులు, విమాన విభాగాలు, రత్నాలు, వజ్రాలపై సుంకాలను తొలగించేందుకు అమెరికా అంగీకరించింది.
