UNలో పాకిస్థాన్కు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్: ‘కశ్మీర్ ఎప్పటికీ మాదే.. మీ అబద్ధాలు ఇక చాలు!’
అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్పై విషం చిమ్మడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న పాకిస్థాన్కు ఐక్యరాజ్యసమితి (UN)లో గట్టి షాక్ తగిలింది.
అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్పై విషం చిమ్మడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న పాకిస్థాన్కు ఐక్యరాజ్యసమితి (UN)లో గట్టి షాక్ తగిలింది. జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో జమ్మూకశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించిన పాక్ రాయబారి అసిమ్ ఇఫ్తికార్ అహ్మద్కు, భారత శాశ్వత మిషన్ కౌన్సిలర్ ఎల్డోస్ మాథ్యూ పున్నూస్ తనదైన శైలిలో బుద్ధి చెప్పారు.
విభజన అజెండాను మానుకోండి!
సమావేశంలో ఎల్డోస్ మాథ్యూ మాట్లాడుతూ.. పాకిస్థాన్ తన స్వార్థపూరితమైన, విభజన అజెండాను ప్రచారం చేయడానికి ఐరాస వంటి పవిత్రమైన వేదికలను దుర్వినియోగం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. "జమ్మూకశ్మీర్ మరియు లడఖ్ ప్రాంతాలు భారత్లో విడదీయరాని భాగాలు. అవి ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటాయి. ఈ విషయంలో పాక్ చేస్తున్న నిరాధారమైన ఆరోపణలను భారత్ పూర్తిగా తోసిపుచ్చుతోంది" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ప్రజాస్వామ్యాన్ని వేర్పాటువాదానికి వాడొద్దు
ఐరాస చార్టర్లోని 'స్వయం నిర్ణయాధికారం' అనే సూత్రాన్ని పాక్ తన పక్కదారి పట్టించే వాదనలకు వాడుకుంటోందని ఎల్డోస్ విమర్శించారు.
వేర్పాటువాదం: ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో వేర్పాటువాదాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఈ హక్కును వాడకూడదని హితవు పలికారు.
వాస్తవ విరుద్ధం: పాక్ ప్రచారం చేస్తున్న అబద్ధాలు వాస్తవ పరిస్థితులకు ఏమాత్రం సంబంధం లేనివని, ఇకనైనా అబద్ధాలు మానుకోవాలని సూచించారు.
ఐరాస విశ్వసనీయతపై భారత్ ప్రశ్నలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న హింస, ఘర్షణల నేపథ్యంలో ఐక్యరాజ్యసమితి పాత్రపై ఎల్డోస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతర్జాతీయ శాంతిని కాపాడటంలో ఐరాస ఉద్దేశపూర్వకంగా జోక్యం చేసుకోకపోవడం వల్ల దాని సమర్థత, విశ్వసనీయతపై ప్రపంచానికి అనుమానాలు కలుగుతున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కశ్మీర్ ప్రజలు భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను అనుభవిస్తూ అభివృద్ధి చెందుతున్నారని, పాక్ అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తేల్చి చెప్పారు.