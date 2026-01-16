Afghanistan: ఆఫ్ఘన్ మార్కెట్లో భారత్ జోరు.. పాకిస్థాన్ ఫార్మా రంగానికి కోలుకోలేని దెబ్బ!
Afghanistan: ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ఔషధ మార్కెట్లో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న పాకిస్థాన్ ఆధిపత్యానికి తెరపడుతోంది. ఒకప్పుడు ఆఫ్ఘన్ మార్కెట్లో 70 శాతం వాటా కలిగిన పాక్ మందుల స్థానాన్ని ఇప్పుడు భారతీయ ఔషధాలు వేగంగా భర్తీ చేస్తున్నాయి. నాణ్యతతో పాటు అతి తక్కువ ధరకే మందులు లభిస్తుండటంతో ఆఫ్ఘన్ ప్రజలు భారత్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ధర తక్కువ.. నాణ్యత ఎక్కువ!
ఇటీవల ఒక ఆఫ్ఘన్ వ్లాగర్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన వీడియో ఈ మార్పును స్పష్టం చేస్తోంది. గతంలో పాకిస్థాన్ లేదా టర్కీ నుండి వచ్చే పారాసిటమాల్ వంటి సాధారణ మాత్రల కోసం 40 ఆఫ్ఘనీలు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చేదని, ఇప్పుడు అవే మందులు భారత కంపెనీల వల్ల కేవలం 10 ఆఫ్ఘనీలకే అందుబాటులోకి వచ్చాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం ధర మాత్రమే కాకుండా, భారతీయ మందులు వేగంగా మరియు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయనే నమ్మకం స్థానికుల్లో బలంగా ఏర్పడింది.
భారత్తో భారీ ఒప్పందం: జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్ కీలక అడుగు
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో తాలిబన్ ప్రభుత్వం భారత్తో వైద్య రంగంలో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది. భారత ఫార్మా దిగ్గజం 'జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్', ఆఫ్ఘనిస్థాన్కు చెందిన రౌఫీ గ్లోబల్ గ్రూప్తో సుమారు 100 మిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ. 830 కోట్లు) భారీ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం భారత్ నుంచి మందులు సరఫరా చేయడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ఆఫ్ఘనిస్థాన్లోనే ఔషధ తయారీ యూనిట్లను నెలకొల్పడానికి భారత్ సాంకేతిక సహకారం అందించనుంది.
పాకిస్థాన్పై నిషేధం.. భారత్కు ప్రాధాన్యత
సరిహద్దు వివాదాల కారణంగా పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చే మందులపై తాలిబన్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. ఫిబ్రవరి నాటికి పాక్ దిగుమతులను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని డెడ్లైన్ విధించడంతో ఆ దేశ ఫార్మా రంగానికి కోట్లాది రూపాయల నష్టం వాటిల్లుతోంది.
మరోవైపు, భారత్ మానవతా దృక్పథంతో పంపిన టన్నుల కొద్దీ వైద్య సహాయం, వ్యాక్సిన్లు మరియు CT స్కాన్ మెషీన్ల వంటి అత్యాధునిక పరికరాలు కాబూల్లోని ఆసుపత్రులకు చేరుకున్నాయి. రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ, భారత్ చేస్తున్న ఈ సాయం ఆఫ్ఘన్ ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకోవడంతో పాటు 'ఇండియా బ్రాండ్' ఇమేజ్ను అమాంతం పెంచేసింది.