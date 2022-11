Corona: మూడేళ్లలో మారుతున్న కరోనా లక్షణాలు.. ఇప్పుడు వైరస్ ఫ్లూ మాదిరి..!

Corona: మూడేళ్లలో మారుతున్న కరోనా లక్షణాలు.. ఇప్పుడు వైరస్ ఫ్లూ మాదిరి..!

Corona: ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి కరోనా వైరస్ కేసు డిసెంబర్ 2019లో వెలుగుచూసింది. ఈ మహమ్మారి వచ్చి మూడేళ్లు కావస్తున్నా ఇంకా అంతం కాలేదు. కోవిడ్ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గత కొన్ని నెలలుగా కోవిడ్ వైరస్ లక్షణాలు, ఇన్ఫెక్టివిటీలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. Omicron వేరియంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి కోవిడ్ వైరస్ సాధారణ ఫ్లూ లాగా కొనసాగుతోంది. అయితే భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినాశనం కలిగించిన కోవిడ్ అనేక జాతులు ఉన్నాయి. ఇటీవలి నివేదికలు Omicron X BB వేరియంట్ అనేక దేశాలలో పెరుగుతున్న కేసులకు కారణమని పేర్కొంది. అయితే ఈ వేరియంట్ లక్షణాలు స్వల్పంగా ఉండటం ఉపశమనం కలిగించే విషయం. ప్రజలకు దగ్గు, జలుబు, తేలికపాటి జ్వరం ఉంటుంది. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, శరీరంలో ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వంటి కేసులు చాలా తక్కువ. ఈ మూడేళ్ల కరోనా వైరస్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే వైరస్ లక్షణాల్లో చాలా మార్పు కనిపిస్తోంది. కోవిడ్ వైవిధ్యాలు, లక్షణాలు ఎలా మారుతున్నాయో తెలుసుకుందాం.

కరోనా మహమ్మారి ప్రారంభంలో దాని లక్షణాలు ఫ్లూ మాదిరిగానే ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే ప్రజలు శ్వాస సమస్యలు లేదా ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ కలిగి ఉన్నారు. భారతదేశంలో కోవిడ్ మొదటి వేవ్ వచ్చినప్పుడు వైరస్ ప్రభావం పెద్దగా కనిపించలేదు. కానీ 2021 సంవత్సరంలో మార్చి చివరి వారం నుంచి మే వరకు కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ వచ్చింది. ఈ సమయంలో అంటువ్యాధి కారణంగా గరిష్ట సంఖ్యలో వ్యక్తుల మరణాలు నమోదు అయ్యాయి.

డెల్టా వేరియంట్ కారణంగా ఇది జరిగింది. ఈ రూపాంతరం నేరుగా ఊపిరితిత్తులపై దాడి చేసింది. దీని కారణంగా ప్రజలు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డారు. శరీరంలో ఆక్సిజన్ లేకపోవడంతో మరణం సంభవించింది. ఆ సమయంలో ఏదైనా వాసన, రుచి కోల్పోవడం కోవిడ్ ప్రారంభ లక్షణంగా చెప్పవచ్చు. దీని తర్వాత తీవ్ర జ్వరంతో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడింది. 2022లో మూడవ వేవ్ సమయంలో కోవిడ్ లక్షణాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ రాకతో కరోనా ఫ్లూ లాగా మిగిలిపోయింది. ప్రజలు కేవలం దగ్గు, జలుబు, తేలికపాటి జ్వరం మాత్రమే కలిగి ఉన్నారు. ఇది మూడు నుంచి ఐదు రోజులలో నయమవుతుంది. ఆసుపత్రిలో చేరడం లేదా మరణించిన కేసులు తక్కువ.