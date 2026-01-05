  • Menu
Home  > ప్రపంచం

china: బయోటెక్ బూమ్.. చైనాలో ఆకాశాన్ని అంటిన కోతుల ధరలు.. మంకీలకు ఎందుకింత డిమాండ్?

china: బయోటెక్ బూమ్.. చైనాలో ఆకాశాన్ని అంటిన కోతుల ధరలు.. మంకీలకు ఎందుకింత డిమాండ్?
x
Highlights

china: బయోటెక్ బూమ్.. చైనాలో ఆకాశాన్ని అంటిన కోతుల ధరలు.. మంకీలకు ఎందుకింత డిమాండ్?

Bio Projects: చైనాలో ప్రస్తుతం కోతుల కోసం ఊహించని స్థాయిలో డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఒకప్పుడు సాధారణంగా లభించిన కోతులు ఇప్పుడు కోట్ల విలువైన వనరులుగా మారాయి. పరిస్థితి ఏ స్థాయికి వెళ్లిందంటే, ఒక్క కోతి కోసం రూ.20 నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు చెల్లించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నా, కావాల్సిన వెంటనే దొరకడం గగనంగా మారింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఈ అనూహ్య పరిస్థితికి ప్రధాన కారణం చైనాలో బయోటెక్నాలజీ రంగం వేగంగా విస్తరించడమే. వైద్య రంగంలో కొత్త ఔషధాలు, వ్యాక్సిన్లు, చికిత్సా విధానాలను అభివృద్ధి చేయాలంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ కీలకంగా మారాయి. ఈ పరిశోధనల్లో మనుషుల శరీర నిర్మాణానికి దగ్గరగా ఉండే కోతులను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా మకాక్ జాతి కోతులు పరిశోధనలకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉండటంతో వీటి డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది.

అయితే అవసరానికి తగినంత సంఖ్యలో కోతులు అందుబాటులో లేకపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. కోతులను పెంచడం, సంరక్షించడం, పరిశోధనలకు సిద్ధం చేయడం చాలా కాలం తీసుకునే ప్రక్రియ. ఒక కోతి పరిశోధనలకు ఉపయోగపడే స్థాయికి రావడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది. దీంతో ఒక్కసారిగా పెరిగిన డిమాండ్‌ను సరఫరా తీర్చలేకపోతోంది. ఫలితంగా ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి.

2025లో చైనాలో అనేక కొత్త బయోటెక్ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమైనప్పటికీ, అవసరమైన కోతులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో కొన్ని కీలక పరిశోధనలు మధ్యలోనే నిలిచిపోయాయి. ఇది ఔషధ అభివృద్ధి ప్రక్రియను ఆలస్యం చేసే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చింది. అధికారులు ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించి, కోతుల పెంపక కేంద్రాల సంఖ్యను పెంచడం, ప్రత్యామ్నాయ పరిశోధనా విధానాలపై దృష్టి పెట్టడం వంటి చర్యలపై చర్చలు జరుపుతున్నారు.

మొత్తంగా చూస్తే, బయోటెక్ రంగం అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ కోతుల అవసరం మరింత పెరిగే అవకాశముంది. సరఫరా సమస్యలు వెంటనే పరిష్కారం కాకపోతే, భవిష్యత్తులో కోతుల ధరలు మరింత రికార్డు స్థాయికి చేరే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick