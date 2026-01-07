  • Menu
Home  > ప్రపంచం

Hindu: బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని హిందువుల ఊచకోత: అగంతకులు వెంటాడటంతో కెనాల్‌లోకి దూకి వ్యక్తి మృతి.. 35 రోజుల్లో 11 మంది బలి!

Hindu: బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని హిందువుల ఊచకోత: అగంతకులు వెంటాడటంతో కెనాల్‌లోకి దూకి వ్యక్తి మృతి.. 35 రోజుల్లో 11 మంది బలి!
x
Highlights

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడులు ఆగడం లేదు. అగంతకులు వెంటాడటంతో కెనాల్‌లో దూకి మిథున్ సర్కార్ అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. గత 35 రోజుల్లో ఇది 11వ మరణం.

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువుల అణిచివేత పతాక స్థాయికి చేరింది. కేవలం 35 రోజుల వ్యవధిలోనే 11 మంది హిందువులు దారుణ హత్యలకు గురికావడం అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజా ఘటనలో ప్రాణ భయంతో పరుగులు తీసిన ఒక వ్యక్తి కెనాల్‌లో దూకి బలయ్యాడు.

ఏం జరిగింది?

నవోగావ్ జిల్లా భండార్పూర్ గ్రామానికి చెందిన మిథున్ సర్కార్ అనే వ్యక్తిని గుర్తుతెలియని అగంతకులు టార్గెట్ చేశారు. అతడిని హతమార్చేందుకు ఆయుధాలతో వెంటాడారు. అగంతకుల బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి మిథున్ తీవ్రంగా ప్రయత్నించాడు. కానీ, వారు తనను విడిచిపెట్టరని భావించి, ప్రాణ భయంతో సమీపంలోని కెనాల్‌లోకి దూకాడు. దురదృష్టవశాత్తు నీటిలో మునిగి మిథున్ సర్కార్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

రాజకీయ అనిశ్చితి - మైనారిటీలే లక్ష్యం!

2024లో షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం పతనమైన తర్వాత మహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలో మధ్యంతర ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే:

  • ఎన్నికల నేపథ్యంలో: వచ్చే నెలలో బంగ్లాదేశ్‌లో సాధారణ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ తరుణంలో మత ఛాందసవాదులు మైనారిటీ హిందువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులకు తెగబడుతున్నారు.
  • భద్రత కరువు: వరుస దాడులు జరుగుతున్నా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంలో విఫలమవుతోందని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

హిందూ సంఘాల ఆందోళన:

మిథున్ సర్కార్ మరణం పట్ల స్థానిక హిందూ సంఘాలు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. హిందువులను ఇళ్ల నుంచి వేటాడి మరీ దాడులు చేస్తున్నారని, మైనారిటీలకు రక్షణ కల్పించడంలో మధ్యంతర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని మండిపడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ సమాజం జోక్యం చేసుకుని బంగ్లాదేశ్‌లోని హిందువులను కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick